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24.11.2020 22:05
Рубрика: Спорт

В автобусе на изоляцию

Сборная России прибыла в эстонский "пузырь", где у нее запланировано два отборочных матча Евробаскета
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 265(8319)
Сборная России продолжает подготовку к двум отборочным матчам чемпионата Европы по баскетболу, финальная часть которого пройдет в 2022 году. Обе встречи состоятся в Эстонии: 28 ноября команда Сергея Базаревича сыграет с хозяевами паркета, а 30-го числа - с Италией.
Свой предыдущий матч сборная России провела в феврале против Северной Македонии. Фото: FIBA Свой предыдущий матч сборная России провела в феврале против Северной Македонии. Фото: FIBA
Свой предыдущий матч сборная России провела в феврале против Северной Македонии. Фото: FIBA

В сентябре Международная федерация баскетбола (ФИБА) объявила, что оставшиеся матчи квалификации Евробаскета пройдут в "пузырях", замкнутых периметрах со своим противовирусным режимом. В группе "В", где выступают наши, хозяином "пузыря" для ноябрьских матчей стал Таллин (аналогичным образом февральские отборочные игры пройдут у нас в Перми). Именно поэтому тренерский штаб национальной команды решил начать сбор не как обычно, в Новогорске, а в Питере. Ведь отсюда элементарно ближе добираться до эстонской столицы. К слову, в Таллин сборная отправилась накануне на автобусе.

Баскетбольная Единая лига ушла на перерыв

Зачем наши парни отправились в место назначения настолько заранее? Это как раз связано с режимом "пузыря". Ведь по приезде россиянам нужно было сдать тест на коронавирус и сесть на 24-часовой карантин в отеле. При этом на сегодняшний вечер у сборной запланирована тренировка.

- Пока у нас нет такого опыта, все достаточно странно выглядит, но как-то будем справляться. Сложность в том, что по приезде нужно будет сдать тест, результат которого придет через 24 часа. Как нам тренироваться в среду вечером - непонятно. Рассчитывать, что результат может прийти раньше 24 часов, а может и не прийти? Верить-то мы можем, а как планировать? Не понимаю, почему нельзя сделать экспресс-тест, - недоумевал главный тренер россиян Сергей Базаревич.

Вторая проблема, с которой тренерскому штабу придется как-то справляться, не нова и связана с тем, что матчи национальных команд накладываются на игры самого престижного клубного турнира Старого Света, Евролиги.

- "Окна" - всегда непростая история, - констатировал Базаревич. - Тем более для нас, потому что у России три клуба в Евролиге, и они не горят большим желанием кого-то отпускать. Безусловно, собрать всех лучших мы не можем.

Фото: fiba.basketball
Российские баскетболистки выиграли в квалификации к Евро-2021

Плюс, не стоит забывать о травмах и коронавирусном факторе. В итоге из 29 человек, попавших в расширенный список сборной, до национальной команды добрались 13 человек. Это защитники - Евгений Бабурин ("Нижний Новгород"), Максим Григорьев ("Парма", Пермь), Михаил Кулагин ("Енисей", Красноярск), Григорий Мотовилов ("Локомотив-Кубань", Краснодар), Иван Стребков ("Нижний Новгород"); форварды - Павел Антипов (УНИКС, Казань), Никита Балашов ("Восток-65", Южно-Сахалинск), Евгений Валиев (без клуба), Андрей Воронцевич (без клуба), Станислав Ильницкий ("Локомотив-Кубань"), Андрей Лопатин (ЦСКА), Владислав Трушкин ("Зенит"); центровой Владимир Ивлев ("Парма").

Интересно, что сразу два человека приехали в сборную без клубов. Похожая ситуация была в футбольной сборной в октябре, и тогда игроки, не имеющие на руках контрактов, проявили себя не хуже остальных. Есть основания полагать, что в баскетбольной команде будет то же самое.

- Что касается Воронцевича и Валиева, я их тренировал на протяжении двух последних недель, признался Базаревич. - Мне кажется, они в хорошей форме - их же я тренировал! (Смеется.) На самом деле, это все сложно. Физическая форма у Воронцевича неплохая - он поддерживал ее все лето. У Валиева не так хорошо, хотя в последнее время получше. Но "физика" - это одно, а вот в какой они игровой форме - совсем другой вопрос.

Баскетбольный "Локомотив" досрочно вышел в Топ-16 Еврокубка

Напомним, для выхода в финальную стадию Евробаскета нашим в квартете под литерой "В", в котором помимо эстонцев и итальянцев выступает Северная Македония, необходимо попасть в число трех лучших. Италия вместе с Грузией, Германией и Чехией входит в четверку хозяев предстоящего турнира, поэтому ей путевка уже гарантирована. Таким образом, задача сборной России сводится к тому, чтобы опередить либо эстонцев, либо македонцев. В феврале подопечные Базаревича уступили итальянцам 64:83, но обыграли Северную Македонию - 77:67. После двух туров положение команд в нашей группе следующее: Италия (2 победы - 0 поражений), Эстония (1-1), Россия (1-1), Северная Македония (0-2).

Спорт Баскетбол

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