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25.11.2020 16:13
Рубрика: Общество

Найден возможный источник загадочного внеземного сигнала "Wow!"

Текст: Денис Передельский
Фото: Big Ear Radio Observatory and North American AstroPhysical Observatory (NAAPO) Фото: Big Ear Radio Observatory and North American AstroPhysical Observatory (NAAPO)
Фото: Big Ear Radio Observatory and North American AstroPhysical Observatory (NAAPO)

Астроном-любитель Альберто Кабальеро представил проведенный им обзор базы данных звезд Gaia и указал на потенциальный источник таинственного радиосигнала, пойманного еще в 1977 году и до сих пор не получившего достоверного объяснения.

Фото: iStock
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Статья астронома появилась на сервере препринтов arXiv, а с ее краткой версией можно ознакомиться на сайте Phys.org. Кабальеро описывает свой поиск в базе данных Gaia.

Он искал звезды, от которых мог быть получен уникальный космический сигнал. Он был зафиксирован еще в 1977 году астрономами, которые работали с данными радиотелескопа Big Ear Radio, расположенного в Делавэре, штат Огайо (США).

Они записали уникальный сигнал, поступивший откуда-то из глубокого космоса. Он был настолько мощным и необычным, что один из членов исследовательской команды, Джерри Эман, написал на распечатке слово "Wow!".

С тех пор было потрачено много усилий на изучение этого сигнала, однако отследить его источник не удалось. Не смогли ученые объяснить и природу этого уникального события, которое, к слову, длилось 72 секунды. Более того, многие исследователи говорили и говорят, что единственным объяснением столь сильного и уникального сигнала может быть только существование внеземной разумной жизни.

От этого предположения в своем исследовании и отталкивался Кабальеро. Он решил, что если бы источником сигнала действительно была какая-то другая форма жизни, то она, вероятно, существовала бы на экзопланете. Если так, то разумно было бы предположить, что эта "цивилизация" обитает на планете, по всем своим характеристикам, включая вращение вокруг своей звезды, очень похожей на Землю.

Фото: National Park Service Photo/Gary Cascio/solarsystem.nasa.gov
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Следуя этой логике, Кабальеро начал поиск в общедоступной базе данных Gaia. По сути, он искал двойника Солнечной системы. Отметим, что эта база была собрана командой обсерватории Gaia, запущенной в космос в 2013 году Европейским космическим агентством.

На сегодняшний день она считается лучшей из когда-либо созданных карт "ночного неба", на которую нанесены примерно 1,3 миллиарда звезд. По мнению Кабальеро, всем заявленным требованиям отвечает звезда под названием 2MASS 19281982-2640123. Она является почти "зеркальным отражением" нашего Солнца.

Кроме того, эта звезда находится в той части неба, откуда, как предполагают более ранние исследования, и поступил таинственный сигнал, известный теперь астрономам как сигнал "Wow!".

При этом Кабальеро отмечает, что в данном районе неба имеются и другие потенциальные кандидаты, которые тоже нуждаются в детальном изучении. Он предполагает, что названный им кандидат может стать наилучшей отправной точкой для новых исследований и призывает астрономов сосредоточить усилия на поиске экзопланет в указанном им районе.

Общество Наука Общество Космос

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