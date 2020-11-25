Синагогу в Бруклине оштрафовали за свадьбу

Событие, о котором идет речь, произошло 8 ноября. Как пишет газета The New York Times, к свадьбе внука сатмарского великого раввина Аарона Тейтельбаума Джоэля готовились как к самой настоящей секретной операции: никаких открыток или электронных писем, всех приглашали только устно. На стенах синагоги вместимостью семь тысяч человек не было ни одного плаката о грядущем событии, и даже местная газета на идише Der Blatt ни словом о нем не обмолвилась.

Тысячи людей поют и танцуют без масок и без малейшего намека на социальную дистанцию

Все могло так и остаться втайне, если бы в Сети вдруг не появилось видео с прошедшей свадьбы, на котором тысячи людей поют и танцуют без масок и без малейшего намека на социальную дистанцию. Кадры мгновенно облетели соцсети, вызвав массу негодования у пользователей. А 11 ноября в Der Blatt вдруг появилась статья, где автор с явной гордостью описал весь масштаб события и признался, что газета знала о его подготовке, но не стала раньше времени об этом сообщать, чтобы "не привлекать злой глаз хищной прессы и чиновников, которые в прошлом уже использовали нынешнюю ситуацию", чтобы сорвать запланированные празднества. Поводов прятаться от властей у хасидской общины Нью-Йорка предостаточно: в прошлом месяце правоохранители уже пресекли проведение свадьбы, на которую должны были прийти порядка 10 тысяч человек - при допустимых 50. Ортодоксальные евреи из Бруклина, несмотря на высокие показатели заболеваемости COVID-19 в их общинах, отказываются следовать коронавирусным правилам.