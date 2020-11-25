Напомним, авария произошла 10 апреля 2010 года под Смоленском.
Вот что заявила "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Согласно материалам польских СМИ, брат погибшего в авиакатастрофе президента Польши Ярослав Качиньский связывался с ним по спутниковой связи буквально за несколько минут до крушения лайнера. Эта запись имеется в материалах польского дела.
У СКР не остается сомнений в обстоятельствах катастрофы и ее причинах. Все данные свидетельствуют об ошибках в действиях экипажа.
Петренко говорит, что подтверждением этому являются многочисленные экспертизы, в рамках которых тщательным образом были исследованы фрагменты Ту-154, а также осмотры места ЧП, проводимые в том числе с польскими коллегами.
Вместе с тем в разговоре, о котором сообщает польское издание, затрагивался один из аспектов осуществления полета. Эти сведения нуждаются в дополнительной оценке со стороны российских следственных органов.
"В связи с этим ведомство направило запрос о правовой помощи в компетентные органы Польши для изучения открывшихся фактов", - сказала Петренко.