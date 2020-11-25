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25.11.2020 23:10
Рубрика: Происшествия

Улика, проверенная СМИ

СКР ответил Польше по делу о крушении самолета
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Столичный выпуск № 267(8321)
Следственный комитет отреагировал на публикацию в польской прессе о том, что спустя десять лет якобы появилась новая информация по делу катастрофы самолета польского президента Леха Качиньского.

Напомним, авария произошла 10 апреля 2010 года под Смоленском.

Названа причина крушения самолета под Москвой

Вот что заявила "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Согласно материалам польских СМИ, брат погибшего в авиакатастрофе президента Польши Ярослав Качиньский связывался с ним по спутниковой связи буквально за несколько минут до крушения лайнера. Эта запись имеется в материалах польского дела.

У СКР не остается сомнений в обстоятельствах катастрофы и ее причинах. Все данные свидетельствуют об ошибках в действиях экипажа.

Петренко говорит, что подтверждением этому являются многочисленные экспертизы, в рамках которых тщательным образом были исследованы фрагменты Ту-154, а также осмотры места ЧП, проводимые в том числе с польскими коллегами.

Вместе с тем в разговоре, о котором сообщает польское издание, затрагивался один из аспектов осуществления полета. Эти сведения нуждаются в дополнительной оценке со стороны российских следственных органов.

"В связи с этим ведомство направило запрос о правовой помощи в компетентные органы Польши для изучения открывшихся фактов", - сказала Петренко.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

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