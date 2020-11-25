Собрана подборка самых ярких голов Диего Марадоны

Диего Марадона остался в памяти миллионов болельщиков благодаря своим красивым голам за сборную Аргентины, "Бока Хуниорс", "Наполи". "Российская газета" собрала подборку лучших из них.

Звезда Марадоны наиболее ярко засветила на футбольном небосводе во время чемпионата мира 1986 года, когда аргентинцы сумели завоевать титул сильнейшей команды планеты.

На первом месте его гол в четвертьфинале турнира в ворота сборной Англии. Получив мяч на своей половине поля Марадона совершил сольных проход по флангу, оставив ни с чем половину игроков английской команды. Он ворвался в штрафную, обвел вратаря и поразил ворота. Позже этот гол был признан голом столетия.

На этом же турнире Марадона забил еще один похожий гол в полуфинале против команды Бельгии. Он продемонстрировал свой волшебный дриблинг, разбросав защитников Бельгии в полуфинале, и точно пробил по воротам.

В матче против англичан Марадона забил еще один гол, вошедший в историю. Правда, сделал это рукой, в чем впоследствии признался. Аргентинец тогда назвал это "рукой бога".