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25.11.2020 14:19
Рубрика: Экономика

Сорокин рассказал, какие преимущества имеет Россия на рынке водорода

Текст: Сергей Тихонов
Производство водорода при помощи возобновляемых источников энергии (ВИЭ) пока обходится в четыре-пять раз дороже, чем из природного газа. Поэтому для большинства стран мира последний способ предпочтительней, а первым могут воспользоваться только очень богатые страны. Об этом сказал заместитель министра энергетики Павел Сорокин, выступая на Российско-германском отраслевом форуме.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"У нас прагматичный подход. Миру надо давать ту энергию, которой он может воспользоваться, то есть доступную, экологически чистую и конкурентоспособную. Сегодня, это голубой водород, который производится из природного газа", - сказал Сорокин.

Фото: iStock
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По его словам, производство водорода при помощи метана, позволяет получить продукт, отвечающий всем экологическим требованиям при относительно низкой себестоимости в 1,5-2 доллара за килограмм.

В перспективе, по консервативному прогнозу минэнерго, глобальный рынок водорода вырастет за 30 лет с сегодняшних 110 млн тонн до 150-160 млн тонн. Сорокин уточнил, что возможно и более серьезное увеличение. По оценкам некоторых экспертов, к 2050 году доля водорода в мировом энергетическом балансе может увеличиться в разы. Такой оптимизм в отношении водородной энергетики связан с мировым трендом на декарбонизацию экономики и снижения воздействия на окружающую среду. Водородная энергетика рассматривается как одно из ключевых направлений достижения углеродной нейтральности, поскольку водород можно получать из низкоуглеродных источников, а его использование в качестве энергоносителя не приводит к выбросам парниковых газов.

Россия может занять на этом рынке одну из лидирующих ролей. Согласно "Энергостратегии" до 2035 года экспорт водорода из нашей страны должен достигнуть 2 млн тонн. "Но это также консервативная цель", - подчеркнул Сорокин. - Потенциал нашей страны гораздо больше, хотя бы потому, что мы находимся между двумя ключевыми рынками сбыта - Европой и Азией, и обладаем громадными запасами природного газа для производства водорода.

Пока водород на 95% используется в нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности, металлургии и для производства удобрений - рынок локализован и сосредоточен в традиционных сегментах. Резкий рост спроса на водород может произойти, если технологии его производства будут доведены до промышленного уровня, а себестоимость производства снизится.

В октябре правительство утвердило "дорожную карту" развития водородной энергетики до 2024 года. По словам вице премьера Александра Новака, предложения по развитию водородных технологий в России будут подготовлены в первом квартале 2021 года. Ранее сообщалось, что на Сахалине планируется создать водородный кластер, который позволит поставлять водородное топливо в страны АТР.

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