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25.11.2020 12:23
Рубрика: В мире

Сотрудникам Еврокомиссии разрешили работать удаленно только в Брюсселе

Текст: Александр Саможнев

Сотрудникам Еврокомиссии разрешено работать в "домашнем офисе" только в Брюсселе. Это приводит к тому, что ряд международных служащих, несмотря на предупреждения о заражении коронавирусом, совершают регулярные поездки между Брюсселем и местом проживания своих семей в странах-членах ЕС, сообщает газета Kronen Zeitung.

Фото: EPA-EFE/LAURENT GILLIERON
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По данным издания, порядка 2350 сотрудников ЕС в настоящее время вынуждены оставаться на своем рабочем месте. В соответствии с бюджетом организации, в основных учреждениях ЕС работают около 47 000 человек. Подавляющее большинство сотрудников живут в городе, где располагается офис, но до пяти процентов служащих приезжают домой на выходные.

"Мобильная работа вне места работы в принципе запрещена, - подтвердила газете Welt am Sonntag официальный представитель Еврокомиссии. - Это относится и к месту происхождения. Соответствующие правила применяются также к Европейскому парламенту и другим учреждениям ЕС".

Критика в адрес Европейской Комиссии в настоящее время относительно строгих правил высказывается, прежде всего, потому, что в Бельгии в связи с большим количеством инфицированных сотрудники обязаны при возможности работать только удаленно.

"Чтобы предотвратить дальнейшее распространение пандемии, правило, согласно которому сотрудники ЕС, работающие полный рабочий день, должны приезжать в Брюссель в свой "домашний офис", должно быть отменено как можно скорее", - полагает депутат бундестага Геральд Ульрих (СвДП).

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