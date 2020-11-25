Спецоценку рабочих мест в офисах могут упростить

Специальная оценка условий труда может стать бессрочной для офисных сотрудников, законопроект об этом в первом чтении поддержала Госдума.

Как пояснили в Минтруде, в случае принятия законопроекта, работодателям достаточно будет провести спецоценку единожды для рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда при отсутствии нарушений в сфере охраны труда в организации. Проект закона разработан Минтрудом России в рамках реализации "регуляторной гильотины".

По словам статс-секретаря-замминистра труда и социальной защиты Андрея Пудова, отказ от периодического проведения специальной оценки труда может затронуть 35% рабочих мест. "Речь идет фактически о том, чтобы единожды проводить специальную оценку условий труда на рабочих местах с оптимальными и допустимыми условиями труда. Это снизит административную нагрузку на организации", - сказал он. Если же условия труда изменились, на предприятии были выявлены нарушения правил охраны труда, имели место несчастные случаи на производстве или были нарушения в области охраны труда, выявленные государственными надзорными органами, то необходимость проведения внеплановой специальной оценки условий труда сохраняется, следует из его слов.

Ранее законопроект был поддержан профильным комитетом Государственной Думы, а также на Российской трехсторонней комиссии по регулированию трудовых отношений.