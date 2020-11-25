Спикер парламента Таджикистана предложил Володину провести ПА ОДКБ в Душанбе

Следующее заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ может пройти в Таджикистане. С таким предложением выступил глава Маджлиси милли (верхней палаты) парламента республики Рустами Эмомали в ходе беседы с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, возглавляющим ассамблею.

"Одной из тем разговора было возможное проведение Парламентской ассамблеи ОДКБ в Душанбе в конце марта следующего года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Госдумы.

Также Вячеслав Володин и Рустами Эмомали обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества России и Таджикистана. В ходе беседы глава верхней палаты таджикского парламента пригласил спикера Госдумы посетить Таджикистан с визитом.