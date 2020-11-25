В Научном центре имени Чумакова РАН проводят клинические испытания третьей по счету российской вакцины против COVID-19. Эта вакцина содержит "убитый" коронавирус.

Технология хорошо изучена, проверена десятилетиями и надежна в производстве: эта вакцина - своеобразная "синица в руке", отмечал в одном из выступлений глава Центра Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов. По тому же принципу в Центре Чумакова производят, например, вакцину от клещевого энцефалита. Препарат против COVID-19 успешно прошел доклинические испытания, показав отсутствие токсичности и формирование стойкого иммунного ответа у животных. Высокий уровень антител не снижался в течение всего срока наблюдений - пока это три-четыре месяца, - рассказал завотделом общей вирусологии Центра Чумакова профессор Георгий Игнатьев.

В клинических испытаниях участвуют 150 добровольцев (и еще 50 получили плацебо), при этом в центре планируют увеличить число участников вдвое. Результаты будут известны к февралю, и тогда же разработчики планируют зарегистрировать свой препарат в минздраве и приступить к его производству.

Производственные мощности центра позволят производить до 10 миллионов доз вакцины в год, отметил Игнатьев. Это важно, так как COVID-19, похоже, станет сезонным заболеванием. Для сравнения, ежегодная вакцинация от гриппа требует производить не менее 40 миллионов доз вакцины. Производственные линии НИЦ имени Гамалеи и ГНЦ "Вектор", разработавших две первые вакцины от COVID-19, таких мощностей не имеют.