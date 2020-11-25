Актриса Светлана Ходченкова - о маме, своих киноролях и зоне комфорта

Всенародную любовь заслуженная артистка России Светлана Ходченкова получила после исполнения главной роли в фильме Станислава Говорухина "Благословите женщину". Завтра, 26 ноября, зрители Союзного государства смогут увидеть ее в фильме "На острие" - первом российском фильме о фехтовании.

Светлана, скажите, трудно было фехтовать?

Светлана Ходченкова: Фехтование оказалось крайне сложным для съемок видом спорта, в отличие, например, от футбола, который понятен. На площадке периодически возникали непредвиденные ситуации.

А как проходили тренировки?

Светлана Ходченкова: Сложно. При этом все понимали, что за короткое время невозможно добиться необходимого результата на экране. А вот Софья Эрнст раньше профессионально занималась этим видом спорта и была рада вернуться к занятиям на съемочной площадке.

Вы как-то общались с исполнительницей роли главной героини Стасей Милославской?

Светлана Ходченкова: Мы сразу сдружились, и между нами царило полное душевное спокойствие. Моментами это даже нам мешало. Легче играть, когда есть сопротивление. В сценах, где надо было играть злость и ненависть к партнеру, мы так иногда увлекались разговорами и шутками, что режиссер грозил "нас рассадить"...

Что вы взяли из фильма для себя как человека?

Светлана Ходченкова: Нужно быть честной по отношению к себе.

Героине пришлось достать из шкафа всех скелетов, чтобы смотреть врагам в глаза. Я ценю честных и открытых людей.

Каково это - играть в маске?

Светлана Ходченкова: Мешали защитные маски, которые носят спортсменки. Хотелось видеть эмоции во время поединков. Иногда режиссеру приходилось даже менять драматургию, чтобы герои могли снять маски.

У вас были дублеры?

Светлана Ходченкова: Да.

На кого рассчитан фильм?

Светлана Ходченкова: У нас кино зрительское, лента "На острие" закрывала 42-й Московский международный кинофестиваль.

Самый глупый вопрос, который мне задают: когда перестанете худеть?

Давайте немного повспоминаем. Откуда у вас появилось желание стать актрисой?

Светлана Ходченкова: После школы поступила в Институт мировой экономики, думала заняться рекламой. Бросила, сдала экзамены в университет Натальи Нестеровой на заочное отделение. Параллельно училась на курсах при Щукинском училище. Маме, кстати, ничего не рассказывала.

Уже первая ваша роль у Говорухина оказалась заметной. Не ожидали такого успеха?

Светлана Ходченкова: Вначале меня пробовали на роль сестры главной героини. Когда же Станислав Сергеевич увидел меня на пробах, то решил доверить главную роль. Я даже не успела прочесть сценарий. Потом мне рассказывали, что, когда Говорухин "увидел перед собой русскую красавицу, сразу понял, что перед ним Вера - героиня романа Ирины Грековой "Хозяйка гостиницы". Роман лег в основу фильма "Благословите женщину".

Что вас привлекло в героине?

Светлана Ходченкова: Интересно сыграть чужой характер. Я совершенно другая. Но вдруг поняла, что моя героиня в жизни похожа на мою маму.

Расскажите о маме.

Светлана Ходченкова: Она всю жизнь проработала на стройках. Так вышло, что воспитывала меня одна. В строгости. У меня не было даже куклы Барби.

А как же строгая мама разрешила вам пойти в модельный бизнес, вы ведь работали в агентстве Вячеслава Зайцева?

Светлана Ходченкова: Она считала, что там хорошие люди. Даже отпустила меня поработать в Японию.

Какой мамин наказ запомнился?

Светлана Ходченкова: Не судить других.

В следующий свой фильм "Не хлебом единым" Станислав Говорухин снова пригласил вас. Станислав Сергеевич говорил вам, почему выбрал именно этот роман Владимира Дудинцева?

Светлана Ходченкова: Ему давно нравилось это произведение, опубликованное в "Новом мире".

Вы так и не получили диплом театрального вуза, но два фильма Говорухина стоят целого университета. Кстати, фильм "Не хлебом единым" получил Гран-при минского кинофестиваля "Лicтапад". Фильмы Говорухина четыре раза становились победителями "Лiстапада", а сам Станислав Сергеевич удостоен специального приза президента Беларуси "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве".

Светлана Ходченкова: После работы со Станиславом Говорухиным я стала сниматься в сериалах, в молодежных комедиях. Надоело быть правильной.

Светлана Ходченкова: Если партнер тебя не цепляет, не будет ни тебя на экране, ни его. Фото: РИА Новости

Какая-то роль вас изменила?

Светлана Ходченкова: Роль в фильме Гай Германики "Краткий курс семейной жизни". Гай Германика точно ставила задачи. Ты заряжаешься и идешь в кадр. До этого меня воспринимали как героиню из фильма Говорухина "Благословите женщину". А тут надо было резко измениться...

После работы с Говорухиным вы стали эксплуатировать образ блондинки. А потом стали стрелять на экране.

Светлана Ходченкова: Так это уже было - в фильме "Карусель" известного белорусского режиссера Вячеслава Никифорова. Мне пришлось тренироваться у чемпиона мира по тайскому боксу, овладевать разными приемами борьбы, так как режиссер решил снимать меня без дублера.

Что для вас самое важное в работе над ролью?

Светлана Ходченкова: Чтобы были хорошие партнеры. Если партнер тебя не цепляет, не будет ни тебя на экране, ни его.

Вы стали продюсером фильма "У нее другое имя". Фильм был презентован на Каннском международном кинофестивале.

Светлана Ходченкова: Я в нем не только исполняю главную роль, но и продюсирую. Меня хлебом не корми - дай выйти из зоны комфорта. Фильм готов поехать по фестивалям. Он рассказывает о женщине, которая отказалась от дочери, но потом, переосмыслив свою жизнь, хочет с ней воссоединиться.

Вы снимались в Голливуде в фильме "Шпион, выйди вон!", номинированном на премию "Оскар". Мандраж был?

Светлана Ходченкова: Мандраж был из-за того, что я боялась забыть текст. Но его было немного.

Какое у вас отношение к возрасту?

Светлана Ходченкова: Спокойное. Я приняла свой возраст, я его не скрываю.

В чем сложность вашей профессии?

Светлана Ходченкова: Актерство - профессия зависимая, но я ее люблю.

С кем вас сравнивают чаще всего?

Светлана Ходченкова: С хорошими актрисами.

А глупые вопросы задают?

Светлана Ходченкова: Когда вы перестанете худеть?

Кстати, на весы часто встаете?

Светлана Ходченкова: Не помню, когда вставала последний раз.