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Сын Александра Ширвиндта рассказал о состоянии отца

Наше кино
    25.11.2020, 11:20
Текст:   Олег Усков

Телеведущий и продюсер Михаил Ширвиндт уточнил информацию о состоянии своего отца, художественного руководителя Московского театра сатиры Александра Ширвиндта, госпитализированного с новой коронавирусной инфекцией.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Народный артист РСФСР находится в больнице с двухсторонней пневмонией в тяжелом состоянии.

Сын артиста, как и ранее директор театра Мамед Агаев, это опровергают.

"Стало уже традицией для желтой прессы - как только папа идет в поликлинику лечить коленку, его сразу же "госпитализируют в тяжелом состоянии", - отметил Михаил в беседе с ТАСС.

Пояснив, что у его отца и матери "обнаружен этот несчастный коронавирус". И недуг протекает в легкой форме, в той, при которой больные обычно находятся дома. Но семья артиста все же решила подстраховаться - "учитывая возраст" (86 лет).

По словам Ширвиндта-младшего, у отца "кашель и невысокая температура", тогда как у матери нет никаких симптомов.

"Состояния никакого критического нет. И всем нужно успокоиться", - подытожил телеведущий.

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