Третья российская вакцина от COVID-19 будет "неживой"

Препарат успешно прошел доклинические испытания, показав отсутствие токсичности при проверке на животных, об этом рассказал сегодня на онлайн брифинге завотделом общей вирусологии ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН, профессор Георгий Игнатьев.
Эффективность, то есть способность вакцины инициировать иммунный ответ к коронавирусу, проверялась на обезьянах, и уровень сформированных антител сохранялся на высоком уровне в течение всего срока наблюдений - пока это три-четыре месяца, то есть вакцина показала хорошую стабильность, - отметил Игнатьев.
В настоящее время проходят клинические исследования вакцины с участием 150 добровольцев (и еще 50 испытателей получили плацебо), при этом в Центре планируют расширить число участников вдвое.
Результаты клинических исследований будут известны к февралю, и тогда же ученые планируют зарегистрировать новую вакцину в Минздраве России и приступить к ее производству. Производственные мощности Центра позволят производить до 10 миллионов доз вакцины в год, отметил Георгий Игнатьев.
"Мы перестроили наши производственные мощности и переориентируем на производство вакцины против COVID-19 новую технологическую линию, на которой планировали выпускать новую противополиомиелитную вакцину. Наши производственные мощности позволят выпускать примерно 10 миллионов доз вакцины в год", - отметил Игнатьев.
В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные). Это хорошо известный и давно применяемый тип вакцин. В частности, Центр Чумакова производит вакцину того же типа против клещевого энцефалита.