У футболиста ЦСКА Алана Дзагоева подозревают коронавирус

Тест полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева на COVID-19 показал "сомнительный" результат, сообщил главный тренер московского футбольного клуба Виктор Ганчаренко.

"Надо посмотреть состояние Дзагоева, там есть проблемы с тестом. (Константин) Кучаев испытывает проблемы со старой болячкой. У (Вадима) Карпова также проявились предыдущие проблемы", - сказал Ганчаренко на пресс-конференции перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги Европы против голландского "Фейенорда".

Ранее Дзагоев, Кучаев и Карпов пропустили встречу 15-го тура чемпионата России с "Сочи" (1:1).

После трех туров ЦСКА занимает последнее четвертое место в группе К, имея в своем активе два очка. Лидером квартета является загребское "Динамо" (5), далее идут австрийский "Вольфсберг" и "Фейеноорд" (оба - по 4).