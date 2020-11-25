Ученые: Коронавирус на поверхностях может превращаться в пленку

Частицы, содержащие коронавирус, которые попадают на поверхность, остаются заразными в течение нескольких дней, превращаясь после испарения воды в капле в микроскопическую пленку, похожую на блин. Об этом свидетельствуют исследования индийских ученых.

В результате этого преобразования более 99,9% жидкости в капле исчезают в течение нескольких минут, но вирус выживает в защитной пленке из оставшейся жидкости. Крошечные частицы удерживают пленку толщиной всего в несколько нанометров, цепляясь за поверхность и замедляя процесс испарения. Пленка полностью испаряется за различное количество времени, в зависимости от материала, на который она попала. Так, на нержавеющей стали и меди, вирус сохраняется 24 и 16 часов соответственно. Но на полипропилене он может прожить более 150 часов, на стекле - более 80 часов.

Эти цифры основаны на экспериментах, проведенных в лабораторных условиях, отмечает The Daily Mail. Их провели Раджниш Бхардвадж и Амит Агравал, профессора университета Бомбея, которые специализируются на использовании компьютерного моделирования и физики, чтобы понять, как капли коронавируса могут распространять болезнь.

Ранее они обнаружили, что ношение маски для лица до 23 раз уменьшает размер облаков инфекционных частиц коронавируса во время кашля. Данные исследования, опубликованные в издании Physics of Fluids, показали, что пользователи смартфонов должны регулярно чистить свои экраны для защиты от COVID-19. Помимо экранов телефонов, хлопок и дерево - это материалы, которые особенно уязвимы для коронавируса, и их также следует регулярно и тщательно очищать. По словам ученых, эти материалы представляют собой высокий риск, потому что заразные капли, содержащие коронавирус, не испаряются быстро с этих поверхностей.