Ученые оценят скорость таяния вечной мерзлоты

Исследовательские работы в Арктике и Антарктике - двух природных холодильниках Земли - вести и сложно, и дорого. Тем не менее во льдах у обоих полюсов планеты ученые из нашей страны продолжают не только свою работу, но и увеличивают ее объемы, сообщили в Минприроды. Какие задачи они решают и какие цели ставят перед собой, специалисты обсудят на форуме "Дни Арктики и Антарктики в Москве - 2020", который откроется сегодня.

"Если разделить все расходы Российской антарктической экспедиции за год на общее число полярников, работающих на континенте, получится чуть больше 4 млн рублей на человека, - рассказали в пресс-службе Минприроды. - В том числе стоимость продовольствия на одного полярника в год составляет 178560 рублей, а обмундирования - 70 тысяч рублей. Конкретная сумма затрат на каждого человека зависит от способа его попадания в Антарктиду, станции, где он работает и других параметров".

Обеспечение работ в Арктике тоже влетает в копеечку.

Но потраченные деньги позволяют расширить представления о процессах, наблюдаемых в Арктике и Антарктиде, совершенствовать имеющиеся и разрабатывать новые модели оценки погоды и климата. Компании, работающие в российской арктической зоне, получают точную гидрометеорологическую информацию и прогнозы. Кроме того, эти сведения важны для обеспечения безопасного судоходства по Северному морскому пути, перечислили в пресс-службе Минприроды. То есть исследователи работают не ради чистой науки, практическая польза от их деятельности ощутима уже сейчас и дальше будет только возрастать.

"На наших глазах в полярных областях Земли, особенно в Арктике, происходят заметные и достаточно быстрые изменения, поэтому актуальным ставится вопрос о возможном влиянии этих изменений на планы развития добычи полезных ископаемых и транспорта, - добавили в Минприроды. - Продолжающееся повышение температуры земной тропосферы имеет глобальный характер, планетарные последствия ведет к росту уровня мирового океана вследствие таяния полярных ледников, что создает угрозы для прибрежных зон нашей планеты. Заметное таяние вечной мерзлоты в ряде крупных областей Арктики является потенциальным источником метана и, следовательно, фактором усиления парникового эффекта в планетарном масштабе".

Подробнее о тех государственных и научных задачах, которые наши исследователи решают в Арктике и Антарктике, и о чем еще говорили участники "Дней Арктики и Антарктики в Москве - 2020" читайте в ближайших номерах "РГ".