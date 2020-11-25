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25.11.2020 18:44
Рубрика: Власть

Отсрочку заслужили

Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 267(8321)
Ухаживающие за родственниками-инвалидами смогут получить отсрочку, даже если не состоят с ними в ближайшем родстве. Кроме того, избежать призыва в армию смогут мужчины, являющиеся опекунами или попечителями несовершеннолетних родных братьев или сестер. Поправки в законы "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" и "О социальной защите инвалидов в РФ" публикует в этом номере "Российская газета".
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В одной из поправок говорится, что отсрочка предоставляется "занятым постоянным уходом за отцом, матерью, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в постоянном уходе (помощи, надзоре) либо являющимися инвалидами 1-й группы". Правда, есть оговорка - "при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан".

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Заключения о нуждаемости по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе будут выдаваться федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, как и в случаях предоставления отсрочки от призыва на военную службу. "Закон поможет защитить членов семьи, которые не бросают своих недееспособных близких родственников, а берут обязанности по уходу и присмотру на себя. Важно было поддержать гуманное отношение в семьях с детьми-инвалидами. Законопроект продемонстрировал социальный вектор государственной политики", - комментировала во время рассмотрения проект закона сенатор Маргарита Павлова. В настоящее время отсрочка положена только гражданам, имеющим детей до 16 лет. Новый закон расширяет ее действие на тех, кто имеет на иждивении и воспитывает без матери одного и более ребенка в возрасте до 16 лет. Отсрочку смогут получить кроме того опекуны братьев или сестер.

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