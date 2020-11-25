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25.11.2020 19:31
Рубрика: Общество

Умер Диего Марадона

Текст: Максим Домчев
В Аргентине в возрасте 60 лет скончался легендарный футболист, чемпион мира 1986 года Диего Армандо Марадона.

В среду из Аргентины пришла печальная новость. Из-за остановки сердца скончался легендарный футболист аргентинской сборной и итальянского клуба "Наполи" Диего Марадона, сообщает издание Clarin.

30 октября Марадона был доставлен в одну из больниц, где после обследования у него обнаружили субдуральную гематому. Позже ему была проведена операция, которая, по сообщению окружения спортсмена, прошла удачно.

11 ноября он был выписан из больницы, но 25 ноября почувствовал себя плохо.

Марадона в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира 1986 года, а в 1990 году завоевал серебряные медали. В составе национальной команды он провел 91 матч и забил 34 мяча.

Став тренером, Марадона в 2010 году помог аргентинской команде дойти до четвертьфинала чемпионата мира 2010 года.

Общество Утраты Спорт Футбол Игроки и тренеры Диего Марадона РГ-Видео

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