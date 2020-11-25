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25.11.2020 10:55
Рубрика: В мире

В Англии разрешат выйти из карантина раньше срока за деньги

Текст: Диана Ковалева
Лондон. Фото: AP Photo/Matt Dunham Лондон. Фото: AP Photo/Matt Dunham
Лондон. Фото: AP Photo/Matt Dunham

Туристам, прибывшим в Англию из стран, с которыми у Лондона не установлены туристические коридоры, можно будет провести на карантине не две недели, а вдвое меньше, если они за свой счет сдадут анализ на коронавирус и получат отрицательный результат. Как передает BBC, сдать тест нужно на пятый день после прилета в любой английской фирме, предоставляющей подобные услуги и включенной в государственный список.

Фото: AP Photo/Frank Augstein
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Обычно результаты обрабатываются в течение 24-48 часов, так что если они покажут отрицательный результат, то туристы уже через шесть-семь дней после прибытия могут выйти из самоизоляции. Цена за анализ может быть разная: от 65 до 120 фунтов (примерно 6500-12000 рублей). Правила начнут действовать 15 декабря.

Отметим, что речь идет лишь об одной части Великобритании - Англии. В Уэльсе инициативу также поддержали, а вот Шотландия и Северная Ирландия пока только рассматривают аналогичную схему. В Эдинбурге, в частности, отметили, что если туристы прилетают в Англию, но конечной точкой их маршрута является Шотландия, то и тест сдавать им надо будет на территории последней.

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

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