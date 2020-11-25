В Аргентине объявлен трехдневный траур в связи со смертью Марадоны

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур в связи со смертью легендарного футболиста Диего Марадоны. В знак траура матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания.

Напомним, что в среду стало известно о смерти 60-летнего Диего Марадоны, одного из лучших футболистов мира XX века. В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира 1986 года, заслуженно завоевав "Золотой мяч", как лучший игрок турнира. Целый ряд голов легендарного игрока, забитых в составе сборной, "Бока Хуниорс", "Барселоны" и "Наполи" навсегда останутся сердцах миллионов болельщиков.

Власти Аргентины уже отреагировали на смерть Марадоны. Президент этой южноамериканской страны Альберто Фернандес сообщил, что в стране объявлен трехдневный траур.

"Я не могу поверить в это, я опустошен. Мы любим его. Это печальное известие", - сказал Фернандес.

Руководство УЕФА приняло решение, что все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания в память о легендарном футболисте.

В Twitter попрощалась со своим экс-игроком и сборная Аргентины. "Прощай, Диего. Ты навсегда останешься в сердце каждого человека на футбольной планете", - говорится в опубликованном сообщении.