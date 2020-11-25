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25.11.2020 18:30
Рубрика: Общество

В Австралии обсудили проблемы преподавания русского языка

Текст: Елена Кухтенкова
Как научить австралийского школьника уважать и любить русский язык и как увлечь им ребенка-билингва? Как помочь школьнику, привыкшему к английской фонетике, правильно произношение русские слова, - эти и многие другие проблемы преподавания обсудили в Генеральном консульстве России в Сиднее.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Стартовала Российско-испанская неделя языка

Здесь собрались педагоги русских школ, логопеды, родители и ученики, сообщает телекомпания Rustalk в Facebook. В проекте "Наши дети" приняли участие более 220 преподавателей и экспертов из России, Австралии и ещё 15 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Конференция является частью цикла просветительских мероприятий по поддержке преподавания русского языка, продвижения русской культуры и образования в Австралии, который проходит в течение ноября в очном и дистанционном формате при поддержке Россотрудничества.

И такие семинары будут продолжены, пообещал генеральный консул России в Сиднее Игорь Аржаев.

"Профессия учителя требует невероятных знаний и эрудиции, особой душевной теплоты, - сказал он, приветствуя участников. - Мы все когда-то были учениками. Я надеюсь, этот круглый стол будет полезным. Ведь родители и, прежде всего, педагоги -русисты находятся в сложной ситуации, им приходится приспосабливаться к тем реалиям, в которых они находятся, зачастую, в Австралии, не работают те шаблоны методики преподавания русского языка, которые работали в России".

Какие это реалии, рассказала лауреат Пушкинского конкурса "РГ", преподаватель русского языка и литературы в Русской школе города Петра (Западная Австралия) Наталья Ермакова.

По ее мнению, интереса к "великому и могучему" стало больше. Он не входит в программу, но педагог надеется, что "получится внедрить русский в западноавстралийскую школу".

Фото: istock
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Педагог отмечает, что в отношении русского языка в Австралии санкций нет. Но иногда бороться с равнодушием намного тяжелее, чем с противостоянием. Наталья считает, что русский язык в Австралии можно и нужно развивать централизованно, а не наблюдать как несколько русских школ "дерутся" из-за мизерного гранта на проведение русскоязычного мероприятия.

"Я предлагаю изучать русский язык не как иностранный, а как родной. Преподаю его так всем без исключения. Возможно, именно это дает хорошие результаты. Никакой скидки на происхождение и уровень понимания. Язык впитывается в ДНК с помощью поэзии, прозы, шуток, игры и так далее. Самое главное, чтобы речь учителя и его знание языка были на высоком уровне", - цитирует Наталью Ермакову русскоязычная австралийская газета "Единение".

Пушкинский конкурс Общество Образование

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