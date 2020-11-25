В Австрии готовят закон об удаленной работе

Австрийские власти планируют оформить законодательно удаленную работу, которая все чаще используется частными и государственными предприятиями в условиях пандемии. К этому активно подталкивает местная рабочая палата, представляющая интересы лиц наемного труда, пишет газета Kronen Zeitung.

"Мы хотим четкого регулирования как можно скорее", - потребовала президент рабочей палаты Ренате Андерл. Это позволит на законных основаниях регулировать компенсацию дополнительных расходов, понесенных в "домашнем офисе", таких как электричество, интернет или отопление. В конце концов, сотрудники не должны нести эти расходы, считает она.

Многие думали, что проблемы с коронавирусом закончатся весной, отмечают в рабочей палате. Однако этого не произошло, в то время как многие сотрудники сейчас работают дистанционно и нуждаются в четких правилах. Компании с корпоративными соглашениями также хотят определиться с удаленной работой. "Домашний офис" всегда должен основываться на добровольности, и никого нельзя отправлять на удаленку против их воли", - полагают специалисты.

По данным Венской рабочей палаты, из 2046 респондентов, опрошенных в октябре, 816 хотя бы изредка использовали дистанционный формат. Примерно четверо из десяти сотрудников имеют опыт работы из дома. Большинство служащих указали, что работать удаленно для них невозможно.

При этом отмечалось, что с апреля работодатели не использовали время для улучшения домашних рабочих мест. Почти 90 процентов опрошенных говорят, что используют частное подключение к интернету. Треть пользуется личным ноутбуком или ПК, 40 процентов - личным мобильным телефоном. Крупные компании тоже заинтересованы в скорейшем правовом регулировании домашней работы, указали в рабочей палате Вены.