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25.11.2020 14:23
Рубрика: В мире

В Австрии готовят закон об удаленной работе

Текст: Александр Саможнев

Австрийские власти планируют оформить законодательно удаленную работу, которая все чаще используется частными и государственными предприятиями в условиях пандемии. К этому активно подталкивает местная рабочая палата, представляющая интересы лиц наемного труда, пишет газета Kronen Zeitung.

Фото: EPA-EFE/CESARE ABBATE
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"Мы хотим четкого регулирования как можно скорее", - потребовала президент рабочей палаты Ренате Андерл. Это позволит на законных основаниях регулировать компенсацию дополнительных расходов, понесенных в "домашнем офисе", таких как электричество, интернет или отопление. В конце концов, сотрудники не должны нести эти расходы, считает она.

Многие думали, что проблемы с коронавирусом закончатся весной, отмечают в рабочей палате. Однако этого не произошло, в то время как многие сотрудники сейчас работают дистанционно и нуждаются в четких правилах. Компании с корпоративными соглашениями также хотят определиться с удаленной работой. "Домашний офис" всегда должен основываться на добровольности, и никого нельзя отправлять на удаленку против их воли", - полагают специалисты.

По данным Венской рабочей палаты, из 2046 респондентов, опрошенных в октябре, 816 хотя бы изредка использовали дистанционный формат. Примерно четверо из десяти сотрудников имеют опыт работы из дома. Большинство служащих указали, что работать удаленно для них невозможно.

При этом отмечалось, что с апреля работодатели не использовали время для улучшения домашних рабочих мест. Почти 90 процентов опрошенных говорят, что используют частное подключение к интернету. Треть пользуется личным ноутбуком или ПК, 40 процентов - личным мобильным телефоном. Крупные компании тоже заинтересованы в скорейшем правовом регулировании домашней работы, указали в рабочей палате Вены.

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