В Берлине автомобиль врезался в ограду ведомства канцлера ФРГ

В Берлине, где Ангела Меркель сегодня проведет видеоконференцию с премьерами земель о вероятном продлении карантина, произошло ЧП. Как передает Reuters со ссылкой на очевидца, автомобиль врезался в ограждение ведомства федерального канцлера.

О том, кто сидел за рулем, пока не сообщается. Нет данных и о возможных повреждениях или о пострадавших.

На снимках, распространенных агентством, видно, что на месте происшествия работают полицейские с собаками. На автомобиле видна надпись "Стоп политике глобализации".