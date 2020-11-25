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25.11.2020 14:38
Рубрика: В мире

В Болгарии начались массовые беспорядки из-за новых карантинных мер

Текст: Александр Гацак (София)

Центр Софии заблокировали демонстранты, недовольные решением руководства республики о введении новых жестких противоэпидемиологических мер. Участники акции устраивают столкновения с полицией, пытаясь проникнуть в здание правительства.

Фото: iStock
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В соответствии с постановлением кабмина, с 27 ноября на территории страны вновь закроются кафе, рестораны и торговые центры. Все учебные заведения переходят на дистанционный режим.

По словам премьер-министра Болгарии Бойко Борисова, снять некоторые ограничения можно будет через три недели. Он также напомнил, что до сего момента в балканской республике действовал "наиболее либеральный" карантинный режим среди государств Евросоюза в условиях распространения коронавируса.

Решение об ужесточении мер вызвано резким ростом числа установленных случаев инфицирования COVID-19 в Болгарии. Так, за последние сутки выявлено 4382 заболевших. Их общее число составляет почти 130 тысяч человек. Летальных исходов - более трех тысяч.

Чрезвычайная эпидемиологическая обстановка в стране продлена до 31 января.

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