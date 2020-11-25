В Бразилии при столкновении грузовика с автобусом погибли 32 человека

В бразильском штате Сан-Паулу грузовик столкнулся с пассажирским автобусом. В результате ДТП погибли по меньшей мере 32 человека, еще 15 пострадали.

Трагедия произошла в муниципалитете Тагуаи в 7 утра по местному времени. Как сообщает портал G1 со ссылкой на местную полицию, автобус перевозил свыше 50 сотрудников текстильной компании. Точных данных о пострадавших и жертвах происшествия пока нет. По сообщениям местных СМИ, некоторые люди до сих пор заблокированы в автобусе.

Раненные, которых удалось вызволить, доставлены в ближайшие больницы.