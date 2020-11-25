В Брест привезли уникальные документы об участии белорусов в защите Сталинграда

Копии боевых донесений, военных карт, плакаты военного времени, фотографии и личные вещи уроженцев Беларуси - участников боев за Сталинград можно увидеть в эти дни в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой".

Выставка "Белорусы на защите Сталинграда" приурочена к очередной дате начала контрнаступления советских войск в ноябре 1942 года. Это совместный проект мемориального комплекса и музея-заповедника "Сталинградская битва", который был реализован при поддержке министерств культуры Беларуси и России, Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Белорусы отличились под Сталинградом на всех уровнях фронтовой иерархии. Прославилась 40-я гвардейская стрелковая дивизия.

Дивизией командовал уроженец Могилевской области генерал-майор Александр Пастревич. Уроженец Витебщины генерал-майор Павел Верхолович в период Сталинградской битвы - начальник штаба 24-й армии. Андрей Белый из Гомельской области - гвардии подполковник, Герой Советского Союза, во время Сталинградского сражения был лейтенантом, командиром взвода 506-й отдельной кабельно-шестовой роты 63-й армии.

На стендах выставки можно увидеть многочисленные фотографии и других белорусов - участников Сталинградской битвы.

В Брестскую крепость музейщики привезли около 60 раритетных предметов военного быта и личные вещи военачальников. Среди них бекеша Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского, бурка генерала армии Иссы Плиева, компас маршала бронетанковых войск Павла Ротмистрова, кожаное пальто командующего 16-й воздушной армией Сергея Руденко, ремень поясной и портупея Героя Советского Союза Александра Горбатова, полевая сумка генерал-полковника Кузьмы Трубникова, шпоры генерал-майора Анатолия Ставенкова.

На торжественном открытии выставки директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Григорий Бысюк и генеральный консул Российской Федерации в Бресте Игорь Конякин говорили о том, что реализация музейного проекта - это результат добрых партнерских связей коллективов двух знаковых для России и Беларуси мемориальных объектов.

- У мемориального комплекса и музея-заповедника "Сталинградская битва" давние, тесные связи. В этом году возникла идея обменяться выставками. Наша экспозиция планировалась к открытию в Волгограде на 22 июня, но не состоялась из-за пандемии коронавируса и перенесена на 2021 год, - Григорий Бысюк надеется, что в июне следующего года сотрудники мемориала посетят Волгоград со своей выставкой, посвященной защитникам Брестской крепости.

Ведущий научный сотрудник музея-заповедника "Сталинградская битва" Владимир Голубкин рассказал, что работа над выставкой была интересной, так как появляется новая информация:

- Тема хорошо изучена. Но когда начинаешь целенаправленный поиск, каждый раз открываешь для себя что-то новое, ведь благодаря оцифровке архивных сведений доступны новые данные как о самих событиях военной поры, так и о конкретных людях.

Владимир Голубкин прав. Пока нет точных цифр, сколько белорусов сражались под Сталинградом, но не исключено, и это совершенно неожиданно, что Сталинградская битва - часть истории и моей семьи.

Мой дедушка Козлович Михаил Миронович был призван в мае 1941 года на сборы, а тут война, оккупация, никакой связи с Западной Белоруссией… Позже пришла похоронка, считалось, что красноармеец из полесской глубинки пропал без вести в первые дни войны. Многократные обращения в архивы никакой новой информации нам не принесли. Сегодня благодаря интернет-порталу Министерства обороны РФ "Память народа" мы знаем: Михаил Козлович в 1941-м оказался в запасном полку в Казахстане. А потом уже и на фронте: сражался в 218-м гвардейском стрелковом полку (потом - 1313 сп) 173-й стрелковой дивизии, откуда 17 декабря 1942 года сержант Козлович и выбыл по причине ранения. Известно, что с августа 1942-го дивизия участвовала в Сталинградской битве, ведя оборонительные и наступательные бои...

Экспозиция будет работать в выставочном зале Юго-Восточной казармы Брестской крепости до 21 декабря. Примечательно, что выставочный проект в эти дни представлен не только в Бресте. Узнать об участии белорусов в Сталинградской битве можно и в Музее истории Великой Отечественной войны в Минске.