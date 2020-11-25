В детстве Марадону считали инопланетянином

Марадона родился в Ланусе, Буэнос-Айрес, и его домом в детстве была шаткая хижина в районе Вилле Фиорито, трущобах с репутацией одного из самых опасных и криминальных районов в аргентинской столице. Квартал даже был отделен от других районов забором, местами с колючей проволокой. Его отец, Диего-старший, низкооплачиваемый рабочий на фабрике по производству костной муки, происходил из индейцев гуарани, а мать, Далма (урожденная Франко), которую в семье звали Тота, была потомком бедных иммигрантов из южной Италии, пишет Guardian.

Будучи ее первым сыном после родившихся трех дочерей, Диего-младший обожал Тота и свою бабушку Сальвадору, которые внушили ему свою римско-католическую веру и напоминали ему о его обязанностях старшего сына. Марадона стал крайне набожным человеком именно благодаря матери. Рано приступив к работе, еще будучи дошкольником, он продавал мелкий металлолом и выброшенную фольгу из пачек сигарет, но именно кожаный футбольный мяч, подаренный ему на третий день рождения его дядей Сирило, помог ему выбраться из бедности.

В возрасте восьми лет потрясающие навыки Марадоны заинтересовали Франсиско Корнехо, тренера "Себоллитаса", молодежной команды клуба первого дивизиона "Архентинос Хуниорс". Корнехо, увидев, как этот малыш обращается с мячом, застыл с открытым ртом, успев произнести: "Похоже, этот парень прилетел с другой планеты". Он никогда не видел, чтобы восьмилетний мальчик проявлял такой недюжинный талант, ведь мяч был словно привязан к его ногам. Учитывая хилое телосложение Марадоны и странно большую голову, тренер сначала подумал, что мальчик лжет о своем возрасте, и потребовал от него принести свидетельство о рождении. На следующий день Корнехо, увидев принесенный мальчиком документ, успокоился, взял его в команду и стал его наставником в "Себоллитас", с которым в 1974 году Марадона выиграл молодежный чемпионат в Кордове. Дальнейшее известно. Футбольный вундеркинд заключил свой первый контракт с "Архентинос Хуниорс", который привел его в основную команду.

Он дебютировал в профессиональном футболе в 1976 году, за 10 дней до своего 16-летия, забил свой первый гол в высшем дивизионе 25 дней спустя и сразу стал национальной сенсацией. За пять лет в клубе он забил 116 голов в таком же количестве матчей и был лучшим бомбардиром клуба в каждом сезоне.

В 1979 году он был ключевым игроком, который привел Аргентину к победе в финале молодежного чемпионата мира над сборной СССР. В 20 лет он перешел в "Бока Хуниорс", где его 28 голов в 40 матчах помогли клубу выиграть аргентинский чемпионат в 1982 году. В том же году он принял участие в своем первом чемпионате мира в Испании и подписал рекордный контракт с "Барселоной".