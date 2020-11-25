В детстве Марадону считали инопланетянином

Новости

Сын Марадоны попал в реанимацию 00:19
Нурмагомедов отреагировал на смерть Марадоны 25.11.2020
РФ и Таджикистан планируют провести заседание межправкомиссии в 2021 году 25.11.2020
Врач перечислила продукты для защиты от коронавируса 25.11.2020
Видео: В Неаполе болельщики вышли почтить память Диего Марадоны 25.11.2020
Постпред при ООН: Россия продолжит борьбу с террористами в Сирии 25.11.2020
Путин поручил создать комитет по подготовке к председательству России в Арктическом совете 25.11.2020
Эксперт ВОЗ объяснила, как коронавирус мог перейти к человеку 25.11.2020
Видео: У дома Марадоны собрались полиция и болельщики 25.11.2020
Правительство выделит средства на закупку медицинского транспорта в регионы 25.11.2020
Кабмин поддержит студентов-медиков, помогающих в борьбе с COVID-19 25.11.2020
Черчесов выразил соболезнования родным и близким Марадоны 25.11.2020
В Подмосковье остаются свободными более трети ковидных коек 25.11.2020
В Турции зафиксирован третий пик коронавируса 25.11.2020
В Подмосковье готовы к работе 18 пунктов вакцинации от коронавируса 25.11.2020
В Вооруженных силах за сутки вылечился от коронавируса 241 военнослужащий 25.11.2020
Митрополит Иларион прокомментировал разделение внутри кипрской церкви 25.11.2020
Пеле отреагировал на новость о смерти Марадоны 25.11.2020
Московские коммунальщики подготовились к непогоде в столице 25.11.2020
ВОЗ посоветовала россиянам отказаться от больших корпоративов 25.11.2020
В Аргентине объявлен трехдневный траур в связи со смертью Марадоны 25.11.2020
МЧС предупредило москвичей о тумане и гололедице до утра четверга 25.11.2020
Видео "Би-2" "Бог проклятых" собрало 113 тысяч просмотров за семь часов 25.11.2020
В комитете по этике РФС прокомментировали заявление ЦСКА в адрес Черчесова 25.11.2020
Глава СК поручил проверить ситуацию вокруг ДТП с сыном миллионера в Подмосковье 25.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
25.11.2020 23:56
Рубрика: Спорт

В детстве Марадону считали инопланетянином

Текст: Максим Макарычев
Марадона родился в Ланусе, Буэнос-Айрес, и его домом в детстве была шаткая хижина в районе Вилле Фиорито, трущобах с репутацией одного из самых опасных и криминальных районов в аргентинской столице. Квартал даже был отделен от других районов забором, местами с колючей проволокой. Его отец, Диего-старший, низкооплачиваемый рабочий на фабрике по производству костной муки, происходил из индейцев гуарани, а мать, Далма (урожденная Франко), которую в семье звали Тота, была потомком бедных иммигрантов из южной Италии, пишет Guardian.
Фото: Archivo El Grafico/Getty Images
Видео: В Неаполе болельщики вышли почтить память Диего Марадоны

Будучи ее первым сыном после родившихся трех дочерей, Диего-младший обожал Тота и свою бабушку Сальвадору, которые внушили ему свою римско-католическую веру и напоминали ему о его обязанностях старшего сына. Марадона стал крайне набожным человеком именно благодаря матери. Рано приступив к работе, еще будучи дошкольником, он продавал мелкий металлолом и выброшенную фольгу из пачек сигарет, но именно кожаный футбольный мяч, подаренный ему на третий день рождения его дядей Сирило, помог ему выбраться из бедности.

В возрасте восьми лет потрясающие навыки Марадоны заинтересовали Франсиско Корнехо, тренера "Себоллитаса", молодежной команды клуба первого дивизиона "Архентинос Хуниорс". Корнехо, увидев, как этот малыш обращается с мячом, застыл с открытым ртом, успев произнести: "Похоже, этот парень прилетел с другой планеты". Он никогда не видел, чтобы восьмилетний мальчик проявлял такой недюжинный талант, ведь мяч был словно привязан к его ногам. Учитывая хилое телосложение Марадоны и странно большую голову, тренер сначала подумал, что мальчик лжет о своем возрасте, и потребовал от него принести свидетельство о рождении. На следующий день Корнехо, увидев принесенный мальчиком документ, успокоился, взял его в команду и стал его наставником в "Себоллитас", с которым в 1974 году Марадона выиграл молодежный чемпионат в Кордове. Дальнейшее известно. Футбольный вундеркинд заключил свой первый контракт с "Архентинос Хуниорс", который привел его в основную команду.

Фото: Etsuo Hara/Getty Images
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны

Он дебютировал в профессиональном футболе в 1976 году, за 10 дней до своего 16-летия, забил свой первый гол в высшем дивизионе 25 дней спустя и сразу стал национальной сенсацией. За пять лет в клубе он забил 116 голов в таком же количестве матчей и был лучшим бомбардиром клуба в каждом сезоне.

В 1979 году он был ключевым игроком, который привел Аргентину к победе в финале молодежного чемпионата мира над сборной СССР. В 20 лет он перешел в "Бока Хуниорс", где его 28 голов в 40 матчах помогли клубу выиграть аргентинский чемпионат в 1982 году. В том же году он принял участие в своем первом чемпионате мира в Испании и подписал рекордный контракт с "Барселоной".

Спорт Футбол Игроки и тренеры Диего Марадона

Главное сегодня

Месси и Роналду отреагировали на смерть Марадоны
Названа дата итогового сочинения в 11-х классах
ОП РФ просит кабмин оказать дополнительную поддержку социальным НКО
Для "черных кредиторов" введут сроки до трех лет
В Берлине задержали водителя авто, врезавшегося в ограждение резиденции Меркель
Черчесов объяснил, чем "бездарный" Заболотный лучше Чалова
Дзюба извинился перед болельщиками за поражение от "Лацио"