В ЕЭК прогнозируют принятие соглашения о пенсионном обеспечении

В Евразийской экономической комиссии рассчитывают на вступление в силу еще до конца 2020 года соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся стран Евразийского экономического союза. Об этом стало известно 25 ноября по итогам брифинга представителя коллегии Евразийской экономической комиссии Ии Малкиной.

Эксперт напомнила, что Россия уже ратифицировала данный документ. Его одобрили в Армении, Беларуси и Кыргызстане. В настоящий момент, уточнила она, слово осталось за Казахстаном, выразив надежду, что еще в текущем году документ примет силу закона.

Комментируя суть предстоящего соглашения, представитель ЕЭК напомнила, что до сих пор из-за различий в пенсионных системах стран союза пенсионные права формировались не во всех странах. Впредь, "после вступления документа в силу, трудящиеся союза будут получать пенсию за периоды работы и у себя на родине, и в других государствах ЕАЭС. Например, гражданин Армении, который после вступления соглашения в силу проработает пять лет в России, три года в Беларуси, один год в Казахстане и оставшееся время в Армении, будет получать пенсию сразу от четырех стран - от каждой за конкретный период работы. При этом каждое государство будет рассчитывать пенсию по своему национальному законодательству".

Обратила внимание помощник председателя коллегии ЕЭК и еще на один важный нюанс: чтобы получить право на пенсию, нужно проработать в другом государстве союза не меньше одного года. Зато "благодаря соглашению, граждане смогут получать заработанные пенсии в любой точке ЕАЭС", - добавила она.