В мире
25.11.2020 13:12
Текст: Юрий Сизов

В ЕЭК прогнозируют принятие соглашения о пенсионном обеспечении

В Евразийской экономической комиссии рассчитывают на вступление в силу еще до конца 2020 года соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся стран Евразийского экономического союза. Об этом стало известно 25 ноября по итогам брифинга представителя коллегии Евразийской экономической комиссии Ии Малкиной.
Фото: Евразийская экономическая комиссия / facebook Фото: Евразийская экономическая комиссия / facebook
Евразийская экономическая комиссия / facebook

Эксперт напомнила, что Россия уже ратифицировала данный документ. Его одобрили в Армении, Беларуси и Кыргызстане. В настоящий момент, уточнила она, слово осталось за Казахстаном, выразив надежду, что еще в текущем году документ примет силу закона.
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Комментируя суть предстоящего соглашения, представитель ЕЭК напомнила, что до сих пор из-за различий в пенсионных системах стран союза пенсионные права формировались не во всех странах. Впредь, "после вступления документа в силу, трудящиеся союза будут получать пенсию за периоды работы и у себя на родине, и в других государствах ЕАЭС. Например, гражданин Армении, который после вступления соглашения в силу проработает пять лет в России, три года в Беларуси, один год в Казахстане и оставшееся время в Армении, будет получать пенсию сразу от четырех стран - от каждой за конкретный период работы. При этом каждое государство будет рассчитывать пенсию по своему национальному законодательству".

Обратила внимание помощник председателя коллегии ЕЭК и еще на один важный нюанс: чтобы получить право на пенсию, нужно проработать в другом государстве союза не меньше одного года. Зато "благодаря соглашению, граждане смогут получать заработанные пенсии в любой точке ЕАЭС", - добавила она.

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