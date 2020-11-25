В ЕЭК прогнозируют принятие соглашения о пенсионном обеспечении

Эксперт напомнила, что Россия уже ратифицировала данный документ. Его одобрили в Армении, Беларуси и Кыргызстане. В настоящий момент, уточнила она, слово осталось за Казахстаном, выразив надежду, что еще в текущем году документ примет силу закона.
Комментируя суть предстоящего соглашения, представитель ЕЭК напомнила, что до сих пор из-за различий в пенсионных системах стран союза пенсионные права формировались не во всех странах. Впредь, "после вступления документа в силу, трудящиеся союза будут получать пенсию за периоды работы и у себя на родине, и в других государствах ЕАЭС. Например, гражданин Армении, который после вступления соглашения в силу проработает пять лет в России, три года в Беларуси, один год в Казахстане и оставшееся время в Армении, будет получать пенсию сразу от четырех стран - от каждой за конкретный период работы. При этом каждое государство будет рассчитывать пенсию по своему национальному законодательству".
Обратила внимание помощник председателя коллегии ЕЭК и еще на один важный нюанс: чтобы получить право на пенсию, нужно проработать в другом государстве союза не меньше одного года. Зато "благодаря соглашению, граждане смогут получать заработанные пенсии в любой точке ЕАЭС", - добавила она.