В Финляндии ужесточили ограничения из-за коронавируса

В столичном регионе Финляндии вводятся новые ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает финский информационный портал "Yle".

За минувшие сутки в Суоми выявлено 353 новых случая коронавируса. Число госпитализированных с коронавирусом за сутки выросло на 15 процентов. Общее число инфицированных COVID-19 выросло до 22 289. Исполнительный директор медицинского округа Хельсинки и Уусимаа HUS Юха Туоминен сообщил, что ситуация тревожная и нужны новые ограничительные меры.

Мэр Хельсинки Яна Вапаавуори заявил, что срок действия новых ограничений может быть три недели или до конца года. Более четкая информация о новых мерах будет объявлена в этот четверг. Однако уже сейчас сообщается о том, что будут отменены все массовые мероприятия, под замком окажутся библиотеки, бассейны, спортивные залы. Старшеклассников переведут на дистанционную форму обучения. К работе с иностранцами привлекут консультантов, которые будут вести просветительскую работу о мерах профилактики распространения коронавируса, в том числе на русском языке.

Мэр Хельсинки объяснил необходимость новых ограничений ростом числа госпитализированных, вспышками заболевания в домах престарелых и приютах для бездомных, загруженностью служб отслеживания цепочек заражения и безответственным поведением граждан. Как сообщает портал "Yle", Вапаавуори потребовал, чтобы все без исключения соблюдали рекомендации, касающиеся ношения масок и соблюдения социальной дистанции.