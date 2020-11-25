В Испании даже после получения вакцины не откажутся от масок

Власти Испании даже после получения вакцины от коронавируса не намерены отменять обязательное ношение масок в общественных местах. Это правило продолжит действовать на протяжении всего 2021 года. Как объяснили в Межтерриториальном совете по вопросам здравоохранения, в следующем году те, кто первыми сделает прививку, будут жить рядом с людьми, которые еще не привиты или вовсе не захотят вакцинироваться, а потому необходимо поддерживать прежние меры безопасности.

Согласно еще майскому указу, в Испании маски обязаны носить все лица старше шести лет на дорогах общего пользования, на открытых пространствах и в любых закрытых помещениях, где собирается много людей, при условии, что там невозможно соблюдать безопасное расстояние. Для детей от трех до пяти лет маски только рекомендованы, напоминает El Mundo.

Кстати, буквально на днях Верховный суд Испании признал использование масок "необходимым и соразмерным" шагом для защиты здоровья населения, иск о признании указа нарушающим основные права граждан был отклонен.

Что касается вакцинации, то ее решили проводить в три этапа. В период с января по март будут вакцинированы пожилые люди в домах престарелых и их опекуны, а также медицинские работники. Всего около 2,5 миллиона человек.

Второй этап придется на март-июнь, когда прививки сделают еще нескольким приоритетным группам населения (они еще точно не определены), затем настанет очередь третьего этапа, который охватит всех остальных.

По словам министра здравоохранения Испании Сальвадора Ильи, королевство получит в совокупности 140 миллионов доз вакцины (речь идет о семи разработках разных компаний, с которыми ЕС заключил предварительные соглашения о закупках). Этого количества должно хватить, чтобы привить все население страны, которое составляет около 47 миллионов человек.