Новости

ЦБ допустил снижение доступности жилья в России 13:40
Вирусолог пояснил, защищает ли иммунитет к гриппу от COVID-19 13:36
Вопиющий ляп в новом "Мандалорце" породил волну мемов в Сети 13:35
В Испании разработали правила празднования новогодних торжеств 13:30
Вирусолог опроверг слухи о чипизации населения с помощью прививок 13:29
В Кремле рассказали о влиянии пандемии на настроение общества 13:24
В Берлине автомобиль врезался в ограду ведомства канцлера ФРГ 13:12
В Кремле не подтвердили расширение миротворческой миссии в Карабахе 13:08
Оверчук: Пандемия ускорила цифровизацию сферы образования 12:52
Арктическая экономика даст России 200 тысяч новых рабочих мест 12:48
Дневники Алана Рикмана готовятся к публикации 12:48
Спикер парламента Таджикистана предложил Володину провести ПА ОДКБ в Душанбе 12:42
Глава Минприроды: Добыча золота и меди в Арктике вырастет 12:42
В Оренбуржье двое детей по дороге в школу попали под поезд 12:38
Участника труппы "Монти Пайтон" Джона Клиза обвинили в трансфобии 12:31
Сотрудникам Еврокомиссии разрешили работать удаленно только в Брюсселе 12:23
Главы стран ЕАЭС встретятся в онлайн-формате 12:15
ЦИК предложил Наталью Чечину на пост главы избиркома Санкт-Петербурга 11:53
У главы минздрава Бурятии нашли COVID-19 11:46
Вышел трейлер продолжения мультфильма "Босс-молокосос" 11:28
Режиссер Ксавье Долан снимет свой первый телесериал 11:22
Зона радиовидимости российского сегмента МКС будет увеличена в четыре раза 11:21
Сын Александра Ширвиндта рассказал о состоянии отца 11:20
Депутат не поддержал идею запретить продажу алкоголя 1-2 января 11:19
В Тамбове умер 102-летний летчик Александр Боднар 11:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Когда вернутся в небо сверхзвуковые пассажирские самолеты
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
Наташа Барбье: Дача - это не каторга, а радость и удовольствие
25.11.2020 13:30
Рубрика: В мире

В Испании разработали правила празднования новогодних торжеств

Текст: Юрий Когалов
Фото: PAU BARRENA / AFP Фото: PAU BARRENA / AFP
Фото: PAU BARRENA / AFP

Власти Испании разработали правила празднования новогодних торжеств. Документ, в котором прописаны все условия, был подготовлен министерством здравоохранения и теперь должен быть одобрен руководством автономных сообществ. Именно на регионы Мадрид еще в октябре возложил основной груз ответственности за борьбу с коронавирусом, и теперь они решают, какие ограничения должны действовать, чтобы не допустить дальнейшего распространения COVID-19. Придуманные Минздравом правила должны позволить отметить праздники без ущерба для здоровья граждан.

Фото: GABRIEL BOUYS / AFP
Испанский король ушел на карантин после контакта с заболевшим COVID-19

В первую очередь, речь идет о посиделках, которые обычно устраивают 24, 25, 31 декабря и 1 января. Рекомендовано ограничить число участников застолья членами семьи, проживающими в одном доме. Если же кто-то намеревается пригласить гостей, то общее количество собравшихся не должно превышать 6 человек. Иных встреч рекомендовано избегать.

Во время праздников продолжит действовать комендантский час, однако в канун новогодних праздников он будет укорочен, выходить из дома будет запрещено с 1.00 до 6.00 (сейчас комендантский час начинается в основном в 23.00). С учетом того, что кульминация празднования Нового года приходится на полночь, у людей будет только один час, чтобы отметить наступление 2021 года и успеть вернуться домой, если они в этот момент будут находиться за его пределами (в Испании 1 января многие встречают на улице). Иначе придется ждать 6 утра.

На время праздников также увеличен период карантина для тех, кто мог контактировать с заболевшим COVID-19. Им будет запрещено посещать какие-либо семейные или общественные собрания в течение двух недель вместо установленных сейчас 10 дней.

Минздрав рекомендует сократить до минимума поездки. В настоящее время на большей территории Испании запрещено пересекать границы автономных сообществ без уважительной причины (решение принимали сами регионы). На праздники это ограничение предполагается снять, однако от людей будут требовать проявить максимальную осторожность, во время путешествия необходимо будет соблюдать все рекомендации, указанные на каждом транспортном средстве, носить маски, часто мыть руки, держать безопасную дистанцию.

Фото: David Ramos/Getty Images
Испания начнет вакцинацию населения от коронавируса в январе

С тех, кто намерен прибыть на праздники в Испанию, будут требовать на границе справку об отсутствии коронавируса (тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну). Кстати, это правило вступило в силу в минувший понедельник. Испанцам, выезжающим за рубеж, напоминают, что они должны соблюдать "правила или ограничения, действующие в странах назначения". Эти требования касаются и студентов из других стран, возвращающихся на праздники на родину. Они должны попытаться ограничить контакты, встречаться с другими людьми по возможности на свежем воздухе.

Проект Минздрава также устанавливает частоту движения общественного транспорта, чтобы избежать скопления людей и обеспечить соблюдение пропускной способности. Для безопасности пассажиров им рекомендовано отказаться от разговоров и еды во время поездки (это правило уже действует на железных дорогах Каталонии). Людям также советуют больше ходить пешком или пользоваться велосипедами (на юге Испании зимой температура может достигать 20 градусов, снег же выпадает в основном на севере и в горах).

Власти просят придумать альтернативу традиционным способам празднования новогодних торжеств, а также Дня трех волхвов, который отмечается 6 января. Обычно в этот день по улицам испанских городов проходят красочные шествия, участники которых разбрасывают конфеты, за что их очень любят дети. Концерты и спектакли могут проводиться только при соблюдении 50-процентной вместимости помещений. В целом же праздничные мероприятия рекомендовано перенести на свежий воздух. А спортивные соревнования лучше всего проводить без зрителей, отмечают в Минздраве.

В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

МВД предложило сократить перечень грубых ошибок в экзамене на права
ЦБ увидел пространство для снижения ключевой ставки
Россияне досрочно погасили рекордный объем ипотечных кредитов
Депутат не поддержал идею запретить продажу алкоголя 1-2 января
Цены на нефть марки Brent превысили 48 долларов за баррель
В Швеции вступили в силу жесткие коронавирусные ограничения
British Airways выставила на продажу изделия для пассажиров первого класса