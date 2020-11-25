В Испании разработали правила празднования новогодних торжеств

Власти Испании разработали правила празднования новогодних торжеств. Документ, в котором прописаны все условия, был подготовлен министерством здравоохранения и теперь должен быть одобрен руководством автономных сообществ. Именно на регионы Мадрид еще в октябре возложил основной груз ответственности за борьбу с коронавирусом, и теперь они решают, какие ограничения должны действовать, чтобы не допустить дальнейшего распространения COVID-19. Придуманные Минздравом правила должны позволить отметить праздники без ущерба для здоровья граждан.

В первую очередь, речь идет о посиделках, которые обычно устраивают 24, 25, 31 декабря и 1 января. Рекомендовано ограничить число участников застолья членами семьи, проживающими в одном доме. Если же кто-то намеревается пригласить гостей, то общее количество собравшихся не должно превышать 6 человек. Иных встреч рекомендовано избегать.

Во время праздников продолжит действовать комендантский час, однако в канун новогодних праздников он будет укорочен, выходить из дома будет запрещено с 1.00 до 6.00 (сейчас комендантский час начинается в основном в 23.00). С учетом того, что кульминация празднования Нового года приходится на полночь, у людей будет только один час, чтобы отметить наступление 2021 года и успеть вернуться домой, если они в этот момент будут находиться за его пределами (в Испании 1 января многие встречают на улице). Иначе придется ждать 6 утра.

На время праздников также увеличен период карантина для тех, кто мог контактировать с заболевшим COVID-19. Им будет запрещено посещать какие-либо семейные или общественные собрания в течение двух недель вместо установленных сейчас 10 дней.

Минздрав рекомендует сократить до минимума поездки. В настоящее время на большей территории Испании запрещено пересекать границы автономных сообществ без уважительной причины (решение принимали сами регионы). На праздники это ограничение предполагается снять, однако от людей будут требовать проявить максимальную осторожность, во время путешествия необходимо будет соблюдать все рекомендации, указанные на каждом транспортном средстве, носить маски, часто мыть руки, держать безопасную дистанцию.

С тех, кто намерен прибыть на праздники в Испанию, будут требовать на границе справку об отсутствии коронавируса (тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну). Кстати, это правило вступило в силу в минувший понедельник. Испанцам, выезжающим за рубеж, напоминают, что они должны соблюдать "правила или ограничения, действующие в странах назначения". Эти требования касаются и студентов из других стран, возвращающихся на праздники на родину. Они должны попытаться ограничить контакты, встречаться с другими людьми по возможности на свежем воздухе.

Проект Минздрава также устанавливает частоту движения общественного транспорта, чтобы избежать скопления людей и обеспечить соблюдение пропускной способности. Для безопасности пассажиров им рекомендовано отказаться от разговоров и еды во время поездки (это правило уже действует на железных дорогах Каталонии). Людям также советуют больше ходить пешком или пользоваться велосипедами (на юге Испании зимой температура может достигать 20 градусов, снег же выпадает в основном на севере и в горах).

Власти просят придумать альтернативу традиционным способам празднования новогодних торжеств, а также Дня трех волхвов, который отмечается 6 января. Обычно в этот день по улицам испанских городов проходят красочные шествия, участники которых разбрасывают конфеты, за что их очень любят дети. Концерты и спектакли могут проводиться только при соблюдении 50-процентной вместимости помещений. В целом же праздничные мероприятия рекомендовано перенести на свежий воздух. А спортивные соревнования лучше всего проводить без зрителей, отмечают в Минздраве.