В Израиле запущена программа обучения мигрантов программированию. Некоторые участники стартапа заявили, что намерены работать в сфере высоких технологий, а другие хотят открыть свой бизнес.

Власти Тель-Авива запустили новую программу для просителей убежища, финансируемую The Platform и PresenTense, которая научит их программировать. Программа, организованная совместно с Африканским центром развития беженцев, некоммерческой организацией, основанной в 2004 году, направлена ​​на расширение прав и возможностей африканских беженцев, лиц, ищущих убежища, и рабочих-мигрантов. Ее цель состоит в том, чтобы предоставить передовые и высокооплачиваемые возможности для сообществ высокого риска, сообщает Jerusalem Post. Город и технологические компании берут на все себя расходы, связанные с десятинедельным циклом обучения.

Курс "Введение в программирование" предоставляет лицам, ищущим убежища, базовые основы программирования и предпринимательские навыки. Сам курс является частью программы "Сделано в Тель-Авиве", поддерживаемой муниципалитетом и PresenTense. IT-специалисты обучают группу из 10 человек работе с программой Python и другим навыкам программирования. "Приверженность студентов курсу превзошла наши ожидания: студенты никогда не пропускали занятия и улучшили свои навыки за такое короткое время", - сказала Шана Краковски, директор The Platform. Курс преподается на арабском, иврите и английском языках.