Законодатели предложили вынести поправки в основной закон страны на референдум, который, как предполагается, могут провести в один день с президентскими выборами - 10 января. Если, конечно, политикам, экспертам и юристам к тому моменту удастся договориться по поводу того, стоит или нет менять те или иные нормы главного документа страны.

Базовый проект поправок в Конституцию уже вынесен на общественное обсуждение. В нем предлагается изменить несколько важных положений. Полномочия президента - усилить, принцип формирования парламента - изменить, а заодно ввести в правовое поле институт курултая - всенародного съезда или собрания, традиционного для тюркских народов. Сам проект был, на удивление многих, разработан в крайне сжатый срок - за три с лишним недели, в течение которых страной управлял Садыр Жапаров, возглавивший республику на волне акций протеста.

Базовый проект, конечно же, вызвал неоднозначную реакцию, что вполне обычно для местного общества, склонного к выражению разнополярных мнений. Впрочем, новые власти, судя по всему, оказались к этому готовы. В администрации президента заверили, что поправки будут вынесены на референдум после того, как пройдут широкое обсуждение и желающие смогут внести свои предложения. Затем спикер парламента Талант Мамытов, исполняющий обязанности главы республики, подписал указ об образовании конституционного совещания, в состав которого включили почти 90 человек - бывших и действующих законодателей, политических и общественных деятелей, юристов, ученых, экспертов.

В минувшую пятницу, 20 ноября, конституционное совещание приступило к работе. Возглавил его профессор, политолог Бекбосун Борубашов. "По предложенному проекту мы идем к президентской форме правления, - заявил он на первом же заседании. - Говорят, что после принятия новой Конституции придет диктатура. Но к ней нас уже привели политические партии. Они все разделили между собой - "Белый дом" (здание, в котором размещается аппарат президента КР и парламент. - Прим. ред.), правительство, министерства, сельские управы, все!"

Для удобства участников совещания разделили на три секции, каждая из которых займется отдельными положениями главного закона страны. Новообразованная структура разместилась в здании Национальной академии наук и обещает подробно освещать свою деятельность в СМИ.

Скептики, среди которых оказалось немало известных политиков и общественных деятелей, полагают, что полутора месяцев, оставшихся до даты предполагаемого референдума, может оказаться мало. Звучат голоса и против проведения реформы. Ее противники опасаются, что усиление института президента может привести к попыткам установления жесткого режима и, как следствие, новой волне беспорядков. Инициаторы конституционных поправок, в свою очередь, убеждают, что изменить главный документ страны желает большая часть населения.

- Коррупция, клановость и несовершенство партийной системы явились главными деструктивными факторами, которые сдерживали экономическое развитие страны в последние годы, - заявил спикер Талант Мамытов. - Стране необходимо обновление путем выработки наиболее эффективной модели государственного управления.

Кстати



Киргизия приняла Конституцию в 1993 году. В 1994, 1996, 1998, 2001, 2003 и 2007 годах в нее вносились поправки. В 2010 году в Киргизии вступила в силу новая конституция, которая предполагала введение парламентской формы правления. В 2016 году в нее вновь внесли поправки. Таким образом новая реформа - девятая по счету.