В Кремле не подтвердили расширение миротворческой миссии в Карабахе

Российская миротворческая миссия в Нагорном Карабахе не расширяется, нужно разделять работу военных миротворцев и гуманитарного центра, объяснили в Кремле.

В регион направились российские медики, также есть планы по восстановлению теплоснабжения, в связи с чем журналисты спросили пресс-секретаря президента, расширяется ли миротворческая миссия в Карабахе. "Нет, это ошибочное впечатление", - ответил Дмитрий Песков.

"С одной стороны, не нужно полностью разделять, но и не нужно путать чисто миссию наших военных миротворцев, которые стоят на линии соприкосновения конфликтующих сторон, с гуманитарным центром, который открыт и функционирует, набирает свои обороты", - продолжил представитель Кремля.

"Разумеется, такое количество проблем, которые усугубились в связи с войной, - гуманитарный центр как раз именно этим и занимается, и все, что происходит, это именно в этих рамках", - заключил Песков.