В Кремле выразили сожаление в связи с враждебным отношением Польши

Польша зачастую "закрывает глаза" на историческую правду и склонна заранее враждебно относиться и отрицать реальность, отметили в Кремле. Переоценки катынских событий не было, поэтому нет повода для дискуссии, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали протест Варшавы против пересмотра оценок катынских событий. "Переоценок-то не было. Собственно, нет повода для каких-то дискуссий в данном случае", - считает Песков. "Мне неизвестно, чтобы имели место какие-то переоценки", - заметил он.

На вопрос о позиции Кремля по роли НКВД и СССР в этих событиях пресс-секретарь российского лидера сказал, что тема сложная и многогранная, и ее нельзя прокомментировать коротким выступлением. Песков напомнил, что за год или два до страшной трагедии с самолетом польского президента было совместное мероприятие, где как раз звучали все оценки. Там собирались историки и присутствовал Владимир Путин. "Ориентироваться нужно на это и на все эти оценки", - пояснил он.

"Зачастую, к сожалению, польская сторона просто "закрывает глаза" на то, что имело место в нашей истории, и склонна к тому, чтобы априори враждебно относиться и отрицать реальность", - констатировал Песков. "В этой связи можем выразить только сожаление", - заключил он.