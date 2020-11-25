С середины ноября и до конца декабря в Москве проходит IV фестиваль "Уроки режиссуры" в рамках Биеннале театрального искусства. Этот фестиваль не подразумевает конкурса, а представляет работы мастеров - по мысли организаторов эти спектакли служат образцами для молодых режиссеров. В программе спектакли из Петербурга и Екатеринбурга, Перми и Воронежа, Красноярска, Минусинска и Бийска.

Воронежский Камерный театр привез "Бальзаминова" - постановку своего художественного руководителя Михаила Бычкова. Комедия Островского поставлена вместе с художником Николаем Симоновым и оператором-постановщиком Алексеем Бычковым, потому что этот спектакль - синтез театра и кино.

На сцене - двухэтажная конструкция из двух комнат-ячеек внизу и двух наверху: обшарпанная кухонька с бубнящим телевизором; будуар в приторно-восточном вкусе, где заперты сестры Пеженовы - гурии, "бесстыжие до мужчин", массажный кабинет и атласная спальня богачки Белотеловой. Действие перенесено в наше время и совершается в какой-то одной из них, остальные закрыты экраном, на который транслируются крупные планы героев. История великовозрастного недотепы, живущего в убогой панельке со старой матерью и теткой и чудом женившегося на богатой, рассказана с юмором, изяществом и азартом.

В центре интриги - сваха Акулина Гавриловна, блистательно сыгранная Тамарой Цыгановой - моложавая энергичная кокетка, умеет со вкусом выпить и закусить, знает цену и себе, и людям, и ловко добивается толку и в безнадежном деле. Михаил Гостев - Мишенька Бальзаминов, любимое дитяти, долговязый, худой, с острым лицом и белобрысыми вихрами, - мечтательно бродит по городу вдоль зимних ночных многоэтажек. Его балуют и старуха-мать (Татьяна Чернявская), и суровая Матрена (Наталья Шевченко) - на тесной кухоньке моют в жестяной ванночке, как маленького, наливают супу, расспрашивают, утешают. В Мишеньке больше всего проявлена не никчемность, не пустая мечтательность, а детская чистота. Он доверчив и порывист как ребенок - в восторге ли от авантюры решительного Лукьян Лукьяныча (Василий Шумский), который одевает его в рыжий комбинезон сантехника, танцует ли индийский танец с Пеженовой, горько ли плачет от ее отказа или робко пытается произвести впечатление на Белотелову (Мария Малишевская).

Пышная красавица в шелковом халате, томящаяся от женского одиночества, вмиг приходит в веселье от неловких ужимок ввалившегося в окно Бальзаминова и сгребает его в мощные объятия. Их сцена в спальне - под огромной репродукцией Ивана-Царевича с невестой на Сером Волке. Только тут умыкнута не она, а бедняга Бальзаминов; раз уж выходил свое счастье - теперь не жалуйся, будет оно тебя держать крепко и нести далеко через черный лес.

История великовозрастного недотепы рассказана с юмором, изяществом и азартом

Мишенька замирает, натянув одеяло до испуганных глаз, и шепчет русские пословицы, излюбленные Островским для названий своих пьес, - и выходит из всей этой народной мудрости, путающейся в его сознании, что никак не миновать бедному человеку счастья, только счастье ли оно.

Совсем другой урок представил Семен Спивак и его Молодежный театр на Фонтанке со спектаклем "Нас обвенчает прилив...", поставленным худруком совместно с Марией Мирош по пьесе Жана Ануя. Здесь "играют французскую жизнь" с отчаянным наигрышем, то с фарсовой грубостью, то с мелодраматическим пафосом. Излюбленная героиня Ануя - молодая бунтарка, отвергающая буржуазный уклад с его скукой, приличиями и, конечно же, бездуховностью, тут воплощена в Жанетте (Эмилия Спивак) - вызывающе нахальной красотке, ведущей беспорядочную во всех смыслах жизнь. У нее есть сестра Юлия (Василина Кириллова) - благонравная и порядочная, брат Люсьен (Сергей Яценюк), демонстративно опускающийся и бравирующий цинизмом после развода, и спившийся балагур папаша (Константин Воробьев).

Юлия привозит представить семье немного деревянного жениха Фредерика (Константин Дунаевский) и его властную мать (Алла Одинг). Бедняжка сначала стыдится свинства в родном доме, а потом пытается отравиться, узнав, что сестрица увела жениха. Ее спасут, а вот Жанетта, поспешно выскочив замуж за другого любовника, чтобы насолить Фредерику, от обретенного счастья бросается в прилив, куда за нею и Фредерик, вернувшийся было к невесте и не устоявший снова. И пучина сия поглотила их в один момент.

Всю эту надрывную мелодраму усиливает французский шансон, и зрителю предложено разделить восхищение авторов бурными страстями героев. Однако внезапная страсть неожиданна для зрителей - ничто не намекало на нее до момента, пока герои не остались наедине, да и тут они больше заняты выяснениями и обвинениями, чем рады друг другу.

Спектакль красив - Александр Орлов построил длинный ряд окон, за жалюзи которых сияющее море сменяют шторм, ночной огонь, фейерверк, на сцене - пришедшая в упадок прежняя роскошь; Ирина Чередникова изящно и с выдумкой одела героев, но хотелось бы современного разбора устаревшей пьесы. Фестиваль продолжается, будем ждать следующих уроков.