Минобороны России перебрасывает с Дальнего Востока в Нагорный Карабах медицинский отряд специального назначения. Более 120 военных врачей, медсестер и фельдшеров, 54 машины и специальную технику, а также 66 тонн груза уже начали переправлять на Южный Кавказ армейские транспортные самолеты Ил-76. Ведомство сообщило, что медицинский спецназ будет обеспечивать в Карабахе наши "голубые каски" и оказывать врачебную помощь местному населению.

Как только эта информация появилась в СМИ, возник вопрос: не означает ли она, что Россия увеличивает свой миротворческий контингент в регионе? Ведь на прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту страны о завершении развертывания в Карабахе группировки из 1960 человек. Именно такое количество наших "голубых касок" фигурирует в совместном заявлении руководителей Азербайджана, Армении и России.

25 ноября необходимые разъяснения по этому вопросу дали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предположение о расширении миротворческой миссии в Нагорном Карабахе "ошибочным впечатлением". Он дал понять: при всем том, что служба "голубых касок" на линии соприкосновения конфликтующих сторон тесно увязана с набирающей обороты работой специалистов гуманитарного центра в Степанакерте, путать эти две миссии нельзя. Для миротворцев главное - не допустить нового кровопролития, контролировать соблюдение режима прекращения огня. А гуманитарный центр, как видно из его названия, занимается решением иных проблем, количество которых в связи с войной увеличилось. Да и сами эти проблемы усугубились.

По мере возможности, наши военные помогают их решать. Кстати, 25 ноября у них был профессиональный праздник - День российского военного миротворца. Он установлен указом президента РФ в 2016 году. Дата выбрана не случайно. 25 ноября 1973-го советские солдаты официально вошли в состав миротворческих сил на Ближнем Востоке. Сейчас наши военные обеспечивают спокойную жизнь в Нагорном Карабахе. И одним из первых с профессиональным праздником их поздравил мэр Степанакерта Давид Саркисян.

МЧС

Спецборт Ил-76ТД доставил дополнительную группировку спасателей и техники для работы в Нагорном Карабахе. Из Еревана 22 сотрудника МЧС и 4 сотрудника минэнерго в составе колонны отправятся в Степанакерт. С собой у них палатки, световые башни, бензиновые генераторы.

Это сводная группировка из спасателей Ногинского и Тульского спасцентров и Центра "Лидер", которую несколько предыдущих дней формировали в подмосковном Ногинске.

"Планируется, что группировка МЧС в регионе будет увеличена до более 100 человек. В ближайшее время будет направлен еще один борт. В настоящее время в Нагорном Карабахе работают 30 специалистов ведомства. Весь личный состав прошел тестирование на коронавирус, психоэмоциональное состояние и стрессоустойчивость", - сообщили в пресс-службе МЧС.

Подготовил Тимофей Борисов