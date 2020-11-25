В России изменится ожидаемый период выплаты накопительной пенсии

На пленарном заседании Госдума во втором чтении приняла законопроект правительства об ожидаемом периоде выплат накопительной пенсии на 2021 год.
В документе предлагается установить такой период на 2021 год продолжительностью 264 месяца - в прошлом году этот показатель составлял 258 месяцев.
Отметим, что ожидаемый период выплаты применяется для расчета размера пенсии. Как говорится в пояснении к проекту, ожидаемая продолжительность жизни мужчин по достижении 60 лет в 2019 году составляла 16,86 лет, а женщин (по достижении 55 лет) 26,56 лет.
Для того, чтобы не допустить резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, установлен переходный период (до 2022 года), в ходе которого показатель увеличивается постепенно. Согласно постановлению кабмина, в ближайшие два года правительство продолжит использовать ограничительные максимальные значения данного показателя: в 2021 году, как уже сказано, максимум 264 месяца, а в 2022 году это будет 270 месяцев.
По данным Росстата за 2019 год, численность мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет соответственно составила 919 675 и 1 027 283 человек.