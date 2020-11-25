В России предложили снизить НДС для гостиниц до 7%

Ставку НДС для классифицированных гостиниц предложили снизить с 20 до 7%. Законопроект внесен в Госдуму Законодательным собранием Нижегородской области.

"До 1 января 2019 года в отношении гостиниц и иных средств размещения действовала ставка НДС 18%. Начиная с 1 января 2019 года ставка НДС в отношении указанных объектов составляет 20%. В результате данных нововведений российский туристический продукт снизил конкурентоспособность на международном рынке туристских услуг", - говорится в пояснительной записке к документу.

Как указывают авторы документа, введение пониженной ставки НДС повысит конкурентоспособность российских гостиниц.

В качестве примера международной практики авторы инициативы указывают, что в Бельгии для гостиниц действует ставка НДС в 6% при базовой ставке НДС в стране в 21%, в Греции - 6,5% (базовая ставка 23%), в Германии - 7% (базовая ставка - 19%), во Франции - 10% (базовая ставка 20%), в Венгрии - 18% (базовая ставка - 27%).

"Пониженная ставка НДС приносит ощутимый экономический эффект указанным странам. В России высокие затраты на налоги и дополнительные платежи заставляют отельеров поднимать стоимость на услуги размещения", - отмечают они. В результате цены на услуги гостиниц в России в период высокого спроса зачастую оказываются выше, чем в Европе. Потому спрос на Россию как туристскую дестинацию падает, снижается доля экспорта туристских услуг и значительная доходная часть бюджета.