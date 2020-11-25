В Швеции объяснили высокую смертность от COVID-19

Норвегия и Швеция принимали диаметрально разные меры, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Так, Осло вводил жесткие ограничения и требовал от населения носить маски, а Стокгольм, наоборот, отказался от масочного режима и практически не ограничивал жизнь общества, за исключением рекомендаций по соблюдению социальной дистанции. Однако в итоге уровень смертности от COVID-19 в соседних странах остается одинаковым. К такому выводу пришли норвежские ученые в своем новом исследовании, сообщает газета Dagens Nyheter.

Ученые обратили внимание, что недельная смертность в Швеции в 2018-2019 годах заметно снижалась - примерно с 17,5 до 16,2 человека на 100 000 жителей. Но потом, по данным ученых, эта тенденция была прервана пандемией. Иными словами, те граждане Швеции, которые, как предполагалось на основании статистического ряда прошлых лет, должны были уйти из жизни раньше, стали жертвой коронавируса в 2020 году.

Ранее Национальный совет здравоохранения и социального обеспечения Швеции сообщил, что в первой половине этого года COVID-19 в качестве причины смертности занял третье место в королевстве после сердечно-сосудистых заболеваний и рака. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года коронавирус стал причиной увеличения роста смертности среди женщин на 10 процентов, среди мужчин на 14 процентов. Однако, как подчеркивают в ведомстве, новая вирусная инфекция не увеличила смертность в Швеции до рекордных показателей. Такой же уровень смертности был среди мужчин в 2013 году, а среди женщин - 2017 году.

Кстати, за последнее время в Швеции снизился уровень смертности пациентов с коронавирусом в больницах. По данным властей, в марте текущего года в Швеции 20 процентов всех пациентов с COVID-19 умерли в течение 14 дней после госпитализации. Однако в октябре данный показатель находится на уровне ниже 9 процентов. В Государственном управлении социальной защиты населения королевства объясняют это тем, что медики стали больше знать о новой вирусной инфекции и активнее применяют антикоагулянты, чтобы снизить риск образования тромбов.