В Швейцарии женщина с ножом напала на покупателей в магазине

В одном из магазинов города Лугано женщина напала с ножом на двух других покупательниц. Инцидент произошел во вторник днем. В отношении 28-летней нападавшей прокуратура Швейцарии уже возбудила уголовное дело по подозрению в совершении теракта.

Установлено, что злоумышленница схватила одну из женщин за шею, а вторую ударила в шею ножом, пишет ТАСС. Обе пострадавшие получили травмы, причем у одной они тяжелые, но ее жизнь сейчас вне опасности. Нападавшая задержана.

Эта женщина хорошо известна полиции: в 2017 году она фигурировала в деле о терроризме, сообщило в среду Федеральное управление полиции Швейцарии. Сейчас федеральные власти и полицейские проводят расследование. Глава кантонального правительства Тичино Норман Гобби сообщил, что "ситуация исключительно серьезная".