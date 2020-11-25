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25.11.2020 20:42
Рубрика: Экономика

НДФЛ предложили платить самостоятельно

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 267(8321)
Изменения в шкале налогообложения породили ряд дискуссий, которые сводятся, впрочем, не только к тому, будут ли впоследствии новые шаги в сторону ее еще большей прогрессивности. Так, глава Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, экс-губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что считает правильным, если россияне сами будут платить НДФЛ со своей зарплаты. Сейчас эта проблема не стоит перед абсолютным большинством россиян - за них НДФЛ платит работодатель.

Это радикальное решение, не скрывает Артамонов. Обсуждалось оно в последний раз на рабочей группе комитета в контексте борьбы с "серыми" зарплатами - подразумевается, что если работник будет платить за себя НДФЛ сам, то у его работодателя не будет интереса выплачивать ему зарплату в конверте. Впрочем, из слов Артамонова следует, что ФНС и минфин в случае ввода такой системы опасаются резкого провала по выплатам НДФЛ, из которого во многом формируются региональные и местные бюджеты.

Фото: iStock
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Минфин, по словам Артамонова, выразил опасение, что он не сможет администрировать этот огромный объем дополнительной работы. В самом минфине "РГ" заявили, что такое предложение официально на рассмотрение пока не поступало.

"В первую очередь резко возрастет число администрируемых единиц, платящих НДФЛ. Если сейчас налоговая служба имеет дело с одним предприятием, которое перечисляет платеж за весь персонал, то после введения этой новации вместо одного предприятия появится несколько десятков, сотен или даже тысяч плательщиков", - говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов. Он оценивает рост документооборота для налоговиков примерно на два порядка. По мнению Пискунова, и при новой системе работодатель как платил в конверте, так и будет продолжать это делать, а работник будет иметь соблазн заявить к налогообложению минимальную сумму.

При этом теневой сектор и зарплаты в конвертах существуют в любой экономике мира. Налоговые органы разных стран достаточно спокойно относятся к этому до тех пор, пока издержки для бюджета ниже затрат на вывод теневых доходов на свет. "Индивидуальная подача налоговой декларации в США осуществляется раз в год. Подают ее не все категории граждан - исключения делаются для малоимущих и пожилых, при этом существует дифференцированная шкала налогов и система налоговых вычетов, позволяющих возвращать часть уплаченных налогов в случае, например, рождения ребенка. Существует отлаженная система расчета налога с помощью различных приложений или консультантов, предлагающих услуги по оптимизации налогов. Вся бюджетная система страны подстраивается под эту процедуру, поскольку поступления налогов в казну имеют ярко выраженную сезонность", - рассказывает аналитик. Это не более или менее успешная система - это просто иная форма организации фискальных взаимоотношений государства и гражданина. В России НДФЛ взимается и поступает ежемесячно в региональные бюджеты, и изменение процедуры его уплаты потребует кардинальной перестройки бюджетной системы с неочевидными преимуществами перед сложившимся порядком, говорит он.

Самостоятельная уплата НДФЛфизлицами может прибавитьналоговикам бумажной работына два порядка. Фото: iStock

Гораздо более удобный сценарий для реализации, и над ним уже действительно работает ФНС - автоматизация подачи деклараций (в том числе и вычетов), чтобы людям было выгодно ими пользоваться, говорит главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. "Сейчас на вычеты подают меньше 15% налогоплательщиков, а формирование декларации приведет к тому, что люди увидят, сколько они заплатили за год, и если им не нужно будет ничего доначислять, то это будет более востребовано", - полагает он. Сторонники самостоятельной уплаты НДФЛ считают, что это повышает гражданскую ответственность и осознание себя как хозяина бюджета, но это выгоды скорее теоретические, говорит Табах. По его мнению, подача декларации достигает примерно тех же целей, не разрушая систему администрирования НДФЛ.

Экономика Финансы Налоги Законодательная власть Совет Федерации НДФЛ и налоговые декларации

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