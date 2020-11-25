В Турции зафиксирован третий пик коронавируса

В отдельных регионах Турции, включая популярный у туристов Стамбул, зарегистрирован уже "третий пик" эпидемии коронавируса. Это признал на пресс-конференции глава минздрава республики Фахреттин Коджа.

По словам министра, которого цитирует РИА Новости, рост числа заболевших зафиксирован во всех провинциях, кое-где на 50 процентов. Непосредственно третий всплеск заражений отмечается, помимо столицы, в Измире, Бурсе и Коджаэли. Последняя провинция захватывает Измитский залив, северное побережье которого считается "турецкой Ривьерой".

При этом в Турецкой республике нет каких-то очень строгих правил общественной жизни. С 21 ноября там ввели "карантин выходного дня", ограничивающий передвижение местных жителей по улицам городов с 8 вечера до 10 утра. При этом на туристов ограничения не распространяются. Во время комендантского часа заведения общепита обязали продавать еду только на вынос, однако рестораны при отелях работают в обычном режиме.