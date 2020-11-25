Вакцину от рака начали испытывать на людях

Исследователи из Университета штата Огайо сообщили о доклиническом тестировании вакцины от рака PD1-Vaxx.

Ингибиторы PD-1 - относительной новый класс лекарств, позволяющих клеткам-убийцам более эффективно охотиться за раковыми. Вакцина PD1-Vaxx активирует функции как В-, так и Т-клеток, способствуя уменьшению опухоли. Лечение направлено на блокирование механизма, который раковые клетки используют для того, чтобы избежать атак иммунной системы, тех сигнальных путей, которые имеют решающее значение для роста и поддержания опухоли. Давая эту вакцину в сочетании с иммунотерапевтическим препаратом, ученые добились перезарядки иммунной системы, нацелив ее на то, чтобы убить раковые клетки.

Исследователи сообщают, что комбинированная терапия была протестирована на животных с раком толстой кишки и дала полные иммунные ответы у девяти из 10 животных. Эти результаты опубликованы в журнале Oncoimmunology. Предшествующие доклинические испытания доказали эффективность и высокую безопасность вакцины.

Теперь получено разрешение на переход PD1-Vaxx к первому этапу испытаний на людях в Соединенных Штатах. Предстоящее клиническое исследование будет сосредоточено на пациентах с немелкоклеточным раком легких.

"Мы рады начать тестирование этой вакцины, чтобы дать новую надежду пациентам с раком легких и другими видами рака", - говорит один из авторов исследования Каумайя.