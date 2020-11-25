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25.11.2020 19:42
Рубрика: Культура

Видео "Би-2" "Бог проклятых" собрало 113 тысяч просмотров за семь часов

Текст: Александр Алексеев

"Бог проклятых" - третий сингл для будущего альбома группы "Би-2", релиз которого ориентировочно назначен на весну 2021 года. Видео на эту песню получилось кинематографическим, жестким и совсем не обычным по сюжету. Да и снимали его в течение четырех дней в декорациях построенного в Подмосковье города Piligrimporto. А исполнителем главной роли стал мальчик-актер Савелий Кудряшов. О новом видео группа "Би-2" рассказала обозревателю "РГ".

Фото: instagram.com/levab2
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Действие клипа "Бог проклятых" происходит в средневековом городе. На его мрачноватых улицах и в храме, с участием многих приглашенных актеров. Причем, сами "Би-2" появляются в кадре не часто: Шура Би-2 и другие музыканты группы лишь в составе церковного хора, а Лева Би-2 - в роли церковного пастора, в комнате для причастия.

В итоге, и песня, и видео на нее получились с посланием, это не рок-боевик, а фактически притча о любви, мести и прощении. В запеве - мощные партии органа, в припеве звучит вступает хор, поющий в традициях церковной музыки госпел. Да и слова в тексте песен непривычны для рок-сцены, есть фразы "И между близкими разорвана связь", "Бог придет спасти всех проклятых, проклятых, чтоб навести мосты над пропастью, над пропастью".

Словом, после первого просмотра кому-то наверняка захочется нажать на клавишу repeat, то бишь "повтор". И, может, задуматься о том, так ли мы все добры, снисходительны и терпимы к людям, всегда ли способны их прощать…

Сценаристом, продюсером и режиссером видео "Бог проклятых" стал Владимир Беседин. Авторы песни - участники группы: Лева Би-2, Шура Би-2 и Ян Николенко.

Прямая речь

Лева Би-2:

- Четыре съемочных дня были отработаны, как часы! Это заслуга прекрасной команды режиссера Владимира Беседина. Когда он рассказал нам сценарий, я испугался, что новое видео станет продолжением мрачной линии клипов "Виски" и "Пекло". Но когда я выслушал его полностью, то поверил и изменил свое мнение. И очень доволен тем, что пересмотрел свои личные взгляды.

Вышло прекрасное соединение идеи, музыки и песни. Отношения поколений отцов и детей. Эта песня посвящается всем отверженным, униженным и оскорбленным.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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