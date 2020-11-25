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25.11.2020 13:29
Рубрика: Общество

Вирусолог опроверг слухи о чипизации населения с помощью прививок

Текст: Ирина Невинная
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Внедрение чипов в вакцину от COVID-19, о котором говорят антипрививочники, - это полная несуразица, к тому же невозможная с технической точки зрения, заявил завотделом общей вирусологии Научного центра имени Чумакова РАН, профессор Георгий Игнатьев.

Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
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"Не представляю, какой должен быть уровень технологий производства этих чипов, которые можно было бы спрятать в этой вакцине. Это полная глупость. Даже если допустить, что в вакцину что-то попадет - на производстве сработает датчик "механическое включение", - пояснил профессор Игнатьев.

"Еще говорят о каком-то "биологическом коде" - это тоже полная ерунда. Нам бы вакцину сделать, а не биологический код какой-то, - отметил ученый. - Это, конечно, вызывает некоторый смех, но, наверное, люди думают об этом, считают, что это возможно. На мой взгляд, это вообще технически невозможно".

На вчерашнем брифинге в Европейском Бюро ВОЗ его глава доктор Ханс Клюге заявил, что необходимо бороться с людьми, отрицающими существование COVID-19 и распространяющими ложную информацию, так как это мешает бороться с пандемией.

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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