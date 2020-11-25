Вирусолог пояснил, защищает ли иммунитет к гриппу от COVID-19

Переболевшие гриппом не имеют иммунной защиты от коронавирусной инфекции, об этом рассказал сегодня завотделом общей вирусологии ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН, профессор Георгий Игнатьев на онлайн брифинге.

Вирусы гриппа и коронавирус SARS-CoV-2 относятся к разным семействам, поэтому "перекрестного" иммунного ответа на них не образуется, - пояснил Игнатьев.

Центр Чумакова, по его словам, провел совместные исследования с НИИ гриппа имени Смородинцева. "Мы анализировали образцы сыворотки крови пациентов, переболевших гриппом в 2019 году и смотрели, как реагируют антитела на присутствие коронавируса - никакого ответа не было. То есть антитела к гриппу от COVID-19 не защищают", - пояснил ученый.