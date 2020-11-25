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25.11.2020 12:58
Рубрика: Общество

Вирусолог рассказал, нужно ли прививать от COVID-19 тех, кто уже переболел

Текст: Ирина Невинная
В Центре Чумакова не исключают, что вакцинация от COVID-19 будет носить сезонный характер, и прививки потребуются тем, кто уже перенес заболевание ранее. Такое мнение высказал завотделом общей вирусологии ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН, профессор Георгий Игнатьев на онлайн конференции.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Переболевшие коронавирусной инфекцией, согласно проведенным исследованиям, демонстрируют снижение уровня специфических антител, поэтому, возможно, как и в случае с гриппом, людям придется проходить вакцинацию ежегодно, включая и тех, кто ранее болел COVID-19 при критическом снижении уровня антител, - пояснил он.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ/РИА Новости
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При этом ученый отметил, что сейчас наличие антител к коронавирусу в крови является противопоказанием для участия в испытаниях вакцины, то есть если человек болел COVID-19 недавно, прививку ему делать нельзя.

"Поскольку сейчас критерии медицинского отвода для участия в клинических исследованиях - ранее перенесенная инфекция, то получается, что людям, которые перенесли COVID-19, вакцинацию делать не нужно. Но как долго сохраняется постинфекционный иммунитет? Уровень антител постоянно падает в динамике, и следует ожидать, что антитела уйдут. И тогда человеку нужно будет вакцинироваться", - пояснил Игнатьев.

Он отметил, что пока известно, что антитела сохраняются на высоком уровне в течение по крайней мере 3-4 месяцев после перенесенного заболевания, поэтому состояние иммунитета имеет смысл проверить через четыре месяца. "Когда уровень антител станет близок к нулю, вакцинация будет показана", - пояснил ученый.

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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