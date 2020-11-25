Продовольственная безопасность является составной частью национальной безопасности, важным условием обеспечения здоровья и высокого качества жизни граждан. Нынешняя ситуация осложнена тем, что Россия и Беларусь находятся под санкциями ряда государств. Поэтому взят курс на обеспечение населения своими продуктами. Мы расспросили наших белорусских и российских читателей: а у вас что растет на огороде?

Абас Матиев, пенсионер из ингушского селения Сурхахи:

- У меня большая семья: двенадцать детей, уже взрослых, многие из них имеют свои семьи. Помогают выжить продукты, выращенные на собственной грядке. Я вообще люблю копаться в огороде и саду, экспериментирую с растениями. Дважды мои достижения попадали в Книгу рекордов России, например, самый крупный плод груши. Несколько лет назад вырастил гигантский подсолнух. Наша семья не одна такая в Ингушетии. Почти у всех есть личное подворье, при высоком уровне безработицы и небольших зарплатах без него просто не обойтись.

Ксения Шмелева, домохозяйка, Браславский район:

- В мае переехали семьей из Минска в деревню под Браславом. Пока обустроились, заниматься огородом было уже поздновато. А вот осенью посадили на зиму клубнику, чеснок и лук. И перепахали 30 соток - на будущий год. Планируем посадить все: от картошки до гороха. Главное, оборудовать место для хранения, тогда круглый год будут свои овощи.

Зоя Александрова, пенсионерка, Дзержинский район:

- На даче тяжело стало работать - продала недавно. Теперь мой огород - это рынок или овощной отдел в магазине. Бывает, удивляюсь, когда на прилавках вижу импортный картофель. Неужели своего не хватает? А после Нового года случаются проблемы с морковью, луком, свеклой… Яблоки в магазинах тоже часто продают импортные. А где белорусские?

Николай Дацкевич, фермер, Пружанский район:

- Мне уже под 70, но еще года три назад занимался садоводством. Яблоки, груши… Даже алыча, поверьте, очень рентабельная культура. И если толковые хозяева возьмутся, так все продадут в Россию. Знаю по опыту. Теперь на этом можно неплохо зарабатывать. А раньше ведь сколько приезжало польских фур, которые цену нашим крестьянам сбивали.

Олег Коротких, водитель, Новосибирск:

- Очень хотел бы что-то на даче выращивать, вот только жена категорически против. Когда купили участок, она все газонной травой засеяла, и косит теперь эту траву - нравится ей такой отдых. Я ей говорю: давай хоть укропчику, петрушки посеем…

Айрат Камаев, специалист по информационной безопасности, Уфа:

- Когда весной сидели в квартире в самоизоляции, решили: обязательно нужен свой дом и участок. Летом оформили ипотеку и купили дачу с девятью сотками земли. И не прогадали: у нас в саду растут очень вкусные желтые и синие сливы, яблони, клубника, смородина и малина. Осенью собрали неплохой урожай огурцов, свеклы и моркови. И конечно, всегда свежая зелень на грядке и в теплице.