ВОЗ посоветовала россиянам отказаться от больших корпоративов

На распространение коронавируса можно повлиять на любом этапе пандемии как с помощью индивидуальных, так и более широких мер, считают во Всемирной организации здравоохранения.

И если все россияне будут соблюдать рекомендации по профилактике инфекции, а также откажутся от больших корпоративов, это поможет стабилизировать ситуацию в стране и вывести ее на плато, пояснила в эфире телеканала "Россия 24" представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. По ее мнению, ситуация с коронавирусом в России может стабилизироваться, если 90% жителей будут носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию, а также если они откажутся от крупных корпоративов и других мероприятий, "где очень много людей близко подходят друг к другу". Корпоративы, как правило, проводится в преддверии Нового года. Но в этом году лучше от них воздержаться, советуют в ВОЗ.

А накануне директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге посоветовал провести праздники вместе с близкими. "Это будет другое Рождество, но это не значит, что оно не может быть веселым. Во время Рамадана общины нашли безопасные решения для разговения, в том числе виртуально или путем доставки еды на дом для дистанционного празднования. Цените это время года вместе с теми, кто вам близок. Если планируется встреча большой компании друзей, по которым вы соскучились, то отложите ее до тех пор, пока вы не сможете безопасно собираться вместе. Перенесите эту встречу на 2021 год. Соберитесь на открытом воздухе с близкими. Празднуйте, но празднуйте безопасно", - отметил представитель ВОЗ.